"Das Metaverse durchläuft gerade eine Hype-Phase"

Paul Wiedmeier, Head of Industries bei Meta Switzerland, spricht im Interview mit inside-it.ch über die Rolle der Schweiz für das Metaverse und was das Metaverse besser macht als Second Life.

Wie definiert Meta das Metaverse? Paul Wiedmeier: Wir glauben, dass das Metaversum die Zukunft sozialer Technologien ist und das mobile Internet ablösen wird. Es wird dreidimensional sein und ein Gefühl von echter Präsenz vermitteln. Eine Vielzahl miteinander verbundener und interoperabler sozialer 3D-Räume, Welten und Anwendungen im Metaversum werden es uns ermöglichen, gemeinsam zu kommunizieren, zu lernen, zu spielen, zusammenzuarbeiten und uns auf eine Art und Weise zu begegnen, die weit über das hinausgeht, was wir uns heute vorstellen können.

Was überzeugt Sie persönlich vom Metaverse? Ich persönlich freue mich auf die Möglichkeiten im Bereich Unterhaltung. Schon heute können wir z.B. in Horizon Venues Konzerte in 3D zusammen mit anderen Avataren im VR-Raum erleben. Stellen wir uns nun vor, dass in absehbarer Zeit Sportgrossereignisse wie die Fifa-Weltmeisterschaft im Metaversum zugänglich sein werden. Dann können wir gemeinsam mit Abermillionen anderen Menschen das WM-Finale im VR-Raum erleben. Immer noch nicht so gut wie live vor Ort, aber sicherlich immersiver als in 2D auf dem TV-Bildschirm.

Wann wird die breite Masse im Metaverse unterwegs sein? Das ist schwer vorauszusehen. Aber wir glauben an das Potenzial dieser neuen Technologie. Unser CEO Mark Zuckerberg hat mal gesagt, er glaube, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren rund eine Milliarde Menschen das Metaversum nutzen werden, die Hälfte davon via VR-Endgeräte.

Welches Businesspotenzial sieht Meta im Metaverse? Wir sehen viel Potenzial in den Bereichen Gaming, Fitness, Unterhaltung, immersive Commerce, Bildung, soziale Welten und Future of Work. McKinsey schätzt, dass das Metaversum das Potenzial hat, bis 2030 eine Wertschöpfung von fünf Billion US-Dollar zu generieren.

Ist es zutreffend, dass Meta 70 Milliarden Dollar investiert? Wir investieren viel in diesen Bereich, da wir davon überzeugt sind, dass das Metaversum die Zukunft sozialer Technologien ist. Aber natürlich sind wir nicht die einzigen. Und wir arbeiten bereits jetzt mit zahlreichen Unternehmen, Institutionen, Entwicklerinnen und Entwickler sowie Verantwortlichen aus Politik und Gesellschaft zusammen, um diese Vision gemeinsam zu gestalten und umzusetzen. Der Schweiz kommt dabei übrigens eine wichtige Rolle zu. Unser Büro in Zürich ist ganz entscheidend am Aufbau des Metaversums beteiligt.

Ist man bis dato zufrieden mit der Entwicklung? Wir machen grosse Fortschritte. Auf der Connect 2022 haben wir die Meta Quest Pro vorgestellt. Meta Quest Pro ist das erste Gerät in unserer neuen Reihe von High-End-Produkten und ist vollgepackt mit innovativen Funktionen wie hochauflösenden Sensoren für robuste Mixed-Reality-Erlebnisse, gestochen scharfen LCD-Displays für eine klare Darstellung, einem völlig neuen und schlankeren Design sowie Eye-Tracking und natürlichen Gesichtsausdrücken für Avatare, um Nutzerinnen und Nutzer in VR noch natürlicher widerzuspiegeln.

Gibts schon konkrete Usecases, und welche sind das? Bei der Connect 2022 haben wir spannende Updates im Bereich Future of Work vorgestellt. Für Meta Horizon Workrooms, unser virtuelles Büro für kollaboratives Arbeiten haben wir eine Reihe neuer Workrooms-Funktionen vorgestellt, die speziell für Meta Quest Pro entwickelt und optimiert wurden, um noch produktiver, kollaborativer und kreativer arbeiten zu können, wie z.B. eine Zoom-Integration, Breakout-Gruppen, ausdrucksstärke Avatare oder auch die Möglichkeit mehrere Bildschirme auf dem persönlichen Schreibtisch zu erzeugen. Darüber hinaus bieten wir nun im Rahmen einer grossen Partnerschaft mit Microsoft, z.B. Windows 365 für Meta Quest oder auch eine Microsoft Teams/Workrooms Integration an.

Ist das Metaverse aktuell mehr als nur ein Hype? Wie bei fast allen technologischen Megatrends durchlaufen wir gerade wohl eine Hype-Phase und die Zukunft wird entscheiden, welche der heutigen Trendthemen wie NFTs und Landkäufe im Metaversum den Test der Zeit bestehen werden. Dass das Metaversum allerdings die Zukunft des Internets ist und eine enorme Innovationswelle mit noch nicht erahnten Wachstumschancen mit sich bringen wird, steht für mich ausser Frage.

Was macht das Metaverse besser als damals Second Life? Second Life war ein Spiel für einen Desktop-Computer. Heute sind wir bei vielen Schlüsseltechnologien zum Aufbau des Metaversums an einem viel reiferen Entwicklungsgrad angekommen. Zudem ist heute ein sehr breites Ökosystem an der Entwicklung des Metaversum engagiert und investiert. Schauen wir z.B. auf die Mitglieder des Metaverse Standards Forum, dann sieht man neben Meta auch Microsoft, Google, Baidu, Intel, LG, Mastercard, Nestle, Ikea, Nvidia, Accenture und viele mehr. Es ist eine aufregende Zeit, aber wir stehen noch ganz am Anfang.

