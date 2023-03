Das Rust-Projekt stellt sich neu auf

Das Rust-Projekt steckt hinter der zunehmend populären gleichnamigen Programmiersprache. Die Organisation stammt aus dem Jahr 2015 und soll jetzt überarbeitet werden. Das Open-Source-Projekt will sich neu orga­ni­sieren, wie es auf Github mitteilt.

In der Vergangenheit habe das Kernteam wichtige Arbeiten identifiziert, die nicht in den Zuständigkeitsbereich eines Teams fallen, und gleichzeitig versucht, diese Arbeiten selbst zu erledigen. "Diese beiden Tätigkeiten in ein und dasselbe Team zu legen, hat sich jedoch nicht bewährt und zu Burnout geführt", heisst es in der Publikation auf Github. "Man musste ein Team leiten und sich darauf konzentrieren, aber gleichzeitig auch die übergreifende Governance sicherstellen. Für viele Leute war das einfach viel", sagt Josh Triplett zum Onlinemagazin 'The New Stack'. Triplett ist Entwickler im Rust Project und Co-Leiter des Language-Teams.

Das Rust-Projekt interagiert mit der Rust Foundation , die sich in erster Linie um die finanziellen Mittel von Rust kümmert, ist aber von ihr getrennt. Vor zwei Jahren kam es zu einem öffentlichen Eklat: Das gesamte Moderationsteam des Projekts trat zurück. "Dieser Rücktritt erfolgt aus Protest dagegen, dass das Kernteam gegenüber niemandem rechenschaftspflichtig ist ausser sich selbst", teilten Mitglieder damals mit . Dies sei eine strukturelle Unverantwortlichkeit. Man sei so nicht in der Lage, den Rust-Verhaltenskodex durchzusetzen.

"Infolgedessen herrschte innerhalb des Projekts weitgehende Einigkeit darüber, dass wir eine bessere formale Führungsstruktur schaffen müssen, die einige dieser Unklarheiten und Konflikte beseitigt und über Mechanismen verfügt, mit denen sich eine ähnliche Krise vermeiden lässt", so Triplett gegenüber 'The New Stack'

Es soll ein neuer Rat geschaffen werden. Dieser Council werde auch als Rechenschaftsorgan dienen. Daneben soll er Koordinierungs- und Organisationsaufgaben zwischen den Teams übernehmen. Zu den weiteren Aufgaben des Rats gehört die Priorisierung der Aufgaben: Er soll Arbeiten in erster Linie delegieren, anstatt sie selbst zu erledigen. Weiter koordiniert er teamübergreifende Arbeiten und Roadmaps und verfolgt jene Aufgaben, die mangels klarer Verantwortlichkeiten nicht erledigt werden, wie es im Vorschlag weiter heisst.

Der neue Rust-Rat soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen Entwicklungsteams zusammensetzen, die diese jeweils intern bestimmen können. Entscheidungen soll der Rat dann einstimmig treffen. Weitere Aufsichtsmechanismen für den Rat, die Moderations- und Projekt-Teams sollen sicherstellen, dass sich die Macht über das Projekt nicht wie bislang an einer Stelle konzentriert.

Der Vorschlag wurde als Aufforderung zur Stellungnahme auf Github veröffentlicht, nun können Kommentare abgegeben werden. Er muss von den Teamleitern ratifiziert werden, bevor er angenommen wird.