Das sind die besten ICT-Lehrlinge der Schweiz

Vom vergangenen Mittwoch, dem 7. September bis zum Sonntag fanden in Bern die diesjährigen Schweizer Berufsmeisterschaften für Lehrlinge, die Swiss Skills 2022 statt. Laut den Veranstaltern nahmen rund 1000 Jugendliche in 150 Fachrichtungen daran teil, und nicht weniger als 120'000 Besucher und Besucherinnen interessierten sich für die öffentlich ausgetragenen Wettbewerbe.

An der dreistündigen Siegerehrung am Samstagabend konnten die drei Erstplatzierten pro Beruf im Beisein von Bundesrat Guy Parmelin eine Medaille in Empfang nehmen und er sagte ihnen, dass sie alle "zur Elite der Schweizer Berufsbildung" gehören.

Kein Wunder, dass der OK-Präsident Daniel Arn sehr zufrieden ist. "Es war ein irrsinniger Anlass", lässt er sich in einem von den Veranstaltern publizierten Interview zitieren. "Ich bin absolut happy, dass alles ohne grössere Zwischenfälle über die Bühne gegangen ist. Die Swiss Skills 2022 werden mir als wunderbarer Event in Erinnerung bleiben."

Alle Resultate des Wettbewerbs findet man a uf der Website von Swiss Skills . Wir wollen hier nur die Gewinner in den Informatik-Berufen aufzählen. Im "Cloud-Computing"-Wettbewerb setzte sich Lukas Kämpf (Video) von Informaticon durch. Silber ging an Timon Frey, Ivoclar Vivadent, und Bronze an Jonah Zürcher vom ISC-EJPD.

Im Bereich "Software Solutions for Business" gewann Thomas Gassmann von Novacapta Software & Consulting Schweiz vor David Hodel, Leuchter IT Solutions, und Raphael Gosteli, DV Bern.

Die Goldmedaille im Bereich Mediamatik ging an Lia Matthey von Together, hinter ihr platzierten sich Anne-Sophie Gutmann, Bakom, und Théo Matthey-Junod, Polizei Neuenburg.

Der Gewinner im Bereich Web Solutions ist Lars Peder, 08Eins, gefolgt von Dominic Leutenegger, Lipa & Bict, sowie Yaël Wehrli, Schweizerische Post.

Es gab auch einen Wettbewerb für Cyber Security, hier wurde aber keine Rangliste publiziert.