Das sind die besten Schweizer Städte für Startups

Die Schweiz ist in diesem Jahr das elftbeste Land der Welt für Startups. Zürich, Lausanne, Genf, Zug, Basel und Bern schaffen es in die Top 100 des Rankings für die besten Städte, heisst es im Startup-Blink-Ranking 2023.

Zürich führt Schweizer Städte an

Die Stadt Zürich landet mit einer Gesamtpunktzahl von 10'901 im Jahr 2023 auf Platz 12 und führt damit die Liste der besten Schweizer Städte an. Das sind 4 Plätze weiter oben als letztes Jahr. Im weltweiten Ranking ist London mit insgesamt 127'426 aber weit im Vorsprung. Gerade mal mit der Hälfte dieser Punktzahl folgt dahinter Paris auf Rang 2.

"Obwohl sich Zürich aufgrund seines für Startups sehr günstigen Ökosystems signifikant von den anderen Schweizer Städten abhebt, hinken die anderen Schweizer Inkubatoren dennoch hinterher", heisst es in einer Mitteilung zur Studie. Wenn man sich die 18 Schweizer Städte ansehe, die dieses Jahr in der Top 1000 sind, gibt es neben Zürich 4 weitere Städte, die sehr gute Gesamtwerte erzielen. Lausanne und Genf folgen dicht aufeinander auf Platz 2 und 3 der besten Schweizer Städte für Start-ups. Gleich dahinte rangieren Zug und Basel. Die weiteren Städte sind abgeschlagen.

Die Schweiz gehört zu den besten

An 11. Stelle weltweit im Jahr 2023 macht die Schweiz im Vergleich zu 2022 einen Platz gut und liegt hinter den Niederlanden (Platz 10), aber vor China (Platz 12). Die Rangliste basiert auf 3 Hauptkritieren: Anzahl, Qualität und Geschäftsumfeld. Darin werden unter anderem die Anzahl der Startups, die Analyse der wichtigsten Jungunternehmen, die Präsenz von Forschungs- und Entwicklungszentren oder die Freiheit des Internets behandelt.

Das Trio auf den Spitzenplätzen bleibt dennoch weiterhin standhaft. Angeführt wird das Podest von den USA, gefolgt vom Vereinigten Königreich und Israel.

Auf europäischer Ebene belegt die Schweiz zum zweiten Mal in Folge den 6. Platz in der Top 12. An der Spitze der Liste steht das Vereinigte Königreich, vor Schweden (2.) und Deutschland (3.). Allgemein gehört die Schweiz mitunter auch zu den günstigsten Ländern für die Entwicklung eines Startups.