Das steckte hinter der IT-Störung im Kanton Freiburg

Am Montag, 13. Februar, begannen die IT-Probleme für einige Gemeinden im Kanton Freiburg. Tafers schrieb am 17. Februar in einer Mitteilung: "Die Probleme haben sich am Dienstag ausgeweitet, sodass die betroffenen Nutzer (bei den Gemeindeverwaltungen) nicht mehr arbeiten konnten und teilweise weder telefonisch noch per Mail erreichbar waren." Die Dienstleistungen der Verwaltung konnten nur eingeschränkt erbracht werden.

Tafers gehört mit 15 weiteren Gemeinden, darunter Düdingen, Muntelier und St. Antoni, zum Verbund Rechenzentrum der Gemeinden Deutschfreiburg (RZGD). Über diesen wird zahlreiche Gemeindesoftware wie Adressverwaltung, Gever, Buchhaltung, Steuern und Management-Informationssystem betrieben.

Server-Wartungsarbeiten bei Post-Tochter waren schuld

"Neben der Gemeindesoftware von Dialog fielen bei den angeschlossenen Gemeinden auch Mail und Internetzugriff sowie vielerorts die Telefonie aus", erklärt Ferdinand Schmidt, Leiter IT RZGD ad interim, auf unsere Anfrage. Seit dem 24. Februar könnten die Dienstleistungen von Dialog wieder vollständig von allen Mitarbeitenden der Gemeinden genutzt werden. "Aktuell bestehen noch vereinzelte Probleme mit Benutzerprofilen, was teilweise auch zu Funktionseinschränkungen führt. Grösstenteils ist die Situation nun wieder stabil."

Die Störung sei bei der Post-Tochter Dialog Verwaltungs-Data AG nach Wartungsarbeiten an der Server-Hardware aufgetreten, so Schmidt. Dialog habe umgehend eine Fehleranalyse eingeleitet und mit Hochdruck an der Wiederherstellung des Betriebs gearbeitet. "Doch die Analyse war komplex und hat gezeigt, dass zur Lösungsfindung auch Lieferanten der eingesetzten Hardware einzubeziehen sind. Diese Zusammenarbeit hat einige Zeit in Anspruch genommen."

Betriebsvertrag mit Dialog gekündigt

RZGD arbeitet seit dem Jahr 2002 mit Dialog zusammen, zu Beginn für den Bezug der Gemeindesoftware, führt Schmidt aus. "Seit 2017 bezieht RZGD auch die Betriebsleistung bei Dialog." Während die Gemeindesoftware von Dialog weiterhin genutzt wird, plant der Verbund hingegen ein neues Betriebsmodell.

Diese Planung hat aber nichts mit dem aktuellen Störungsfall zu tun, betont Schmidt. "Dialog und RZGD haben den Wechsel auf ein neues Betriebsmodell bereits vereinbart. Daher hat RZGD den Betriebsvertrag per Ende 2023 ordentlich gekündigt. Die nötigen Arbeiten für die Umstellung auf das neue Betriebsmodell haben RZGD und Dialog im Herbst 2022 gemeinsam gestartet."

"Wir wollen eine Cloud-Lösung mit 7x24 Stunden Monitoring und Support, bei Bedarf auch lokal vor Ort, sowie Daten- und Gerichtsstandort in der Schweiz. Aktuell sind wir daran, ein Konzept zu erstellen", sagt IT-Leiter Schmidt. Nach einer gemeinsamen Planung mit Dialog werde der Betrieb umgestellt. "Wichtig ist für beide Partner, dass im neuen Betriebsmodell der nachhaltige und sichere Betrieb der gesamten Systemumgebung inklusive angebundener Drittsysteme sichergestellt ist."