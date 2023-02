Das VBS gibt sich eine neue Beschaffungsstrategie

Seit dem 1. Februar arbeitet das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) mit einer neuen Beschaffungsstrategie. Grund dafür ist laut einer Mitteilung, dass seit Anfang 2021 das revidierte Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen in Kraft ist. Auch die Vorgaben der Beschaffungsstrategie für die Bundesverwaltung würden aufgenommen.

Das Gesetz und die Strategie sehen vor, dass die gesamte Bundesverwaltung nicht mehr die günstigste, sondern die insgesamt vorteilhafteste Leistung beschafft. Damit werde der Handlungsspielraum für die Auswahl der Leistungen vergrössert. Doch werde das Auswahlverfahren auch anspruchsvoller, schreibt das VBS. Mit der neuen Strategie komme der Definition eines Bedarfs vor der Beschaffung von Gütern oder Dienstleistungen eine noch zentralere Rolle zu als bisher.

Jährliche Beschaffungen von 3,2 Milliarden Franken

Die neue Strategie soll deshalb dem VBS ein Leitfaden sein für eine kohärente und korrekte Beschaffung. Bundesrätin Viola Amherd hat sie per 1. Februar erlassen. Sie gilt für alle Kategorien von Beschaffungen – sowohl bei Wettbewerbsverfahren als auch bei selektiven, Einladungs- und freihändigen Verfahren.

Das VBS beschafft jedes Jahr Güter, Dienstleistungen und Immobilien in der Grössenordnung von 3,2 Milliarden Franken. Ausser Rüstungsbeschaffungen gehören auch Güter oder Dienstleistungen im Wert von rund 150 Millionen Franken für zivile Auftraggeber der gesamten Bundesverwaltung dazu.

Beschaffungscontrolling unter Federführung von Armasuisse

Zu den Schwerpunkten für Bedarfsstellen und Beschaffungsverantwortliche im VBS hiesst es unter anderem, die Beschaffungsverfahren sollten "anbieterfreundlich gestaltet und die Möglichkeiten für Vergaben an die sicherheitsrelevante Technologie- und Industriebasis (STIB) sollen genutzt werden".

Weiter ist ein Ausbau des Beschaffungscontrollings zu einem Führungsinstrument vorgesehen. "Das bisherige Monitoring und Beschaffungscontrolling wird im VBS unter der Federführung der Armasuisse – abgestimmt mit dem übergeordneten Beschaffungscontrolling der Bundesverwaltung – zu einem Instrument der Steuerung und Führungsunterstützung weiterentwickelt."

Armasuisse baue das Controlling nach Vorgaben der Beschaffungskonferenz des Bundes (BKB) und der Koordination der Bau− und Liegenschaftsorgane (KBOB) auf. So, "dass es möglich wird, die Beiträge zu Nachhaltigkeit, Qualität, Innovation, Anbieterfreundlichkeit und Digitalisierung der Beschaffungsprozesse für die gesamte Bundesverwaltung aggregiert abzubilden", hält die Strategie fest. Damit eine Gesamtübersicht möglich wird, haben die Bedarfs- und Beschaffungsstellen in allen Bereichen die Vorgaben zur Datenerhebung in Abstimmung mit Armasuisse zu übernehmen.