Esther van Laarhoven-Smits, Associate Partner; leitet das Data & Analytics Team bei EY im Technology Consulting in der Schweiz. Mit ihrem Team konzentriert sie sich auf verschiedene Aspekte von Consulting, im Bereich Data Analytics. Beispielsweise das Erstellen eines Modells für ein Shared Service Center oder das Erstellen eines Reports für ein Rationalisierungsprojekt. Auch Dashboards entwickeln oder ganz allgemeine Data Science Themen gehören zu den Aufgaben von Esthers Team. Es ist ihr Ziel, die Kunden von EY dabei zu unterstützen, ihre Organisation effizienter zu gestalten und Grundlagen für einen Entscheidungsfindungsprozess zu liefern. Es ist in diesem Bereich nicht nur entscheidend, die neusten Technologien einzusetzen, sondern auch innovativ und vorausschauend zu sein.

Anstatt einfach in Technologie zu investieren, unterstützen Esther und ihr Team Unternehmen bei der grundlegenden Transformation. Die Kunden können so eine kreative, technische und digitale Führungsrolle am Markt entwickeln und aufrechterhalten, was für kontinuierliche Innovationen und die Gestaltung effektiverer Ergebnisse erforderlich ist.

Die Innovationsteams von EY sind fest in die globale Organisation integriert. In allen Branchen suchen sie nach neuen Ideen und erforschen neue Technologien, um sie für uns und unsere Mandanten zu nutzen. Zum Beispiel wird das große Potenzial von Blockchain, KI, Robotern und Analytics untersucht. Zusätzlich werden Bots, Algorithmen und Maschinen eingesetzt. Allein in den kommenden zwei Jahren wird EY 1 Mrd. USD in neue Technologielösungen, Services für unsere Kunden und Innovationen investieren.

Esther ist seit über dreizehn Jahren im Bereich Data & Analytics bei EY beschäftigt. Nach einem abgeschlossenen Bachelor in Busines Administartion und einem Master in Marketing hat Esther die letzten sechs Jahre das Data & Analytics Tema in Holland geleitet bevor sie dann 2021 zu EY Schweiz wechselte, um hier das Data & Analytics Team auf und aus zu bauen. Am meisten Freude bereitet Esther, das Unterstützen der Kunden, mit der Möglichkeit, Entscheidungsfindungsprozesse auf Fakten abzustützen und nicht nur mit dem Bauchgefühl zu entscheiden.

Im Bereich Data & Analytics ist EY stets auf der Suche nach neuen Talenten. Esther verrät, welche Fähigkeiten für einen Einstig in diesem Bereich entscheidend sind. «Ein Flair für Daten und Zahlen, um sinnvolle Analysen zu erstellen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Führungsfähigkeiten, um das Team aber auch die Kunden zu motivieren und zu führen. Soziale Fähigkeiten, um ein gutes Netzwerk zu bilden.» Esthers Rat: «Sei offen und flexibel. Versuch in allem was du tust eine Lernmöglichkeit zu sehen. Es ist deine Karriere – übernimm die Initiative.»

Die Art und Weise wie wir arbeiten verändert sich zunehmend. Wir sind scharfsinniger, geistig beweglicher und flexibler – mit einer zunehmend globalen Perspektive. Wir arbeiten agil und entwickeln für unsere Kunden stetig neue Ideen. Mit deinem Entdeckergeist und deiner Innovationskraft kannst auch du bei EY beeindruckende Ergebnisse erzielen.