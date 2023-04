Daten-basierte Entscheidungen wären gut, aber…

Entscheidungen, die auf der Grundlage von Daten gefällt werden, sollten eigentlich die richtigen sein, oder zumindest die besseren. Allerdings fühlen sich Menschen überfordert und unterqualifiziert, Daten für Entscheidungen zu nutzen. Zu diesem Schluss kommt Oracle in der Studie "The Decision Dilemma", für die rund 14'000 Personen weltweit befragt wurden.

Demnach sind sich Führungskräfte bewusst, dass Daten-basierte Entscheidungen zum Unternehmenserfolg beitragen könnten. Je rund 30 bis 50% der Befragten wünschen sich, Risiken zu minimieren, schnellere Entscheidungen zu treffen, mehr Geld zu verdienen und besser für Unerwartetes gerüstet zu sein.

Dies sei aber eine Idealvorstellung, die Realität sehe anders aus, schreibt Oracle. Drei Viertel der Führungskräfte gaben an, dass die schiere Menge an Daten und ihr mangelndes Vertrauen in diese sie davon abgehalten haben, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Eine weitere Herausforderung ist offenbar auch der Zugang zu den Daten. Die Mehrheit der Führungskräfte meint, dass die Diagramme und Dashboards, die sie erhalten, thematisch nicht immer passen. Zudem glauben sie, dass die verfügbaren Daten nur für IT-Expertinnen oder Data-Wissenschaftler hilfreich seien.

Erst entscheiden, dann rechtfertigen

Dass immer mehr Daten aus immer mehr Quellen zur Verfügung stehen, ist für die Unternehmen eine weitere Herausforderung, bilanziert die Studie. 89% der Befragten glauben, dass die wachsende Zahl von Datenquellen den Erfolg ihrer Unternehmen beeinträchtige. Zudem erklärten sie, dass die Verwaltung der verschiedenen Datenquellen zusätzliche Ressourcen benötige (40%), die strategische Entscheidungsfindung verlangsame (36%) und zu einer höheren Fehleranfälligkeit führe (26%).

Führungskräfte wüssten, dass sich das ändern muss, schreibt Oracle. Insbesondere in den Bereichen HR, Finanzen, Lieferkette und Customer Experience könnten Daten helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, so die Mehrheit der Befragten.

Die Probleme frustrieren die Unternehmen offenbar: 70% gaben an, dass das Kopfzerbrechen, das mit dem Sammeln und Interpretieren einer Menge von Daten einhergeht, überwältigend sei. Eine deutliche Mehrheit von Mitarbeitenden und Führungskräften würde es vorziehen, wenn ein Roboter ihre Entscheidungen treffen würde.

Obwohl sie gerne würden, fällen Unternehmen ihre Entscheidungen häufig noch nicht Daten-basiert, so ein weiteres Fazit der Befragung. 74% der Mitarbeitenden glauben, dass das Management die Meinung der bestbezahlten Personen über die Daten stelle. Fast 80% der Führungskräfte gaben an, dass Menschen oft zuerst Entscheidungen treffen und im Nachhinein nach Daten suchen, um diese zu rechtfertigen.