Daten geklaut – das könnte für einige Lastpass-Kunden böse enden

Offenbar hängen die beiden Angriffe zusammen, wie CEO Karim Toubba jetzt in einem Blogbeitrag schreibt. Für das Eindringen in die Cloud-basierte Speicherumgebung im November seien Informationen aus dem ersten Angriff genutzt worden. Während im August noch nicht auf Kundendaten zugegriffen wurde, ist dies 3 Monate später doch noch passiert.

"Der Angreifer war auch in der Lage, eine Sicherungskopie der Kundentresordaten aus dem verschlüsselten Speichercontainer zu kopieren, der in einem proprietären Binärformat gespeichert ist, das sowohl unverschlüsselte Daten wie Website-URLs als auch vollständig verschlüsselte sensible Felder wie Website-Benutzernamen enthält und Passwörter, sichere Notizen und Formulardaten", schreibt Toubba. Offenbar gelang es den Angreifern auch, Vault-Daten zu kopieren. Diese verwendet Lastpass, damit Kunden ihre Passwörter aufzeichnen können.