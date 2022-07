Daten von über einer Milliarde Menschen im Darknet angeboten

Nach dem möglicherweise grössten Datenleck der Geschichte bietet ein Unbekannter persönliche Daten von über einer Milliarde Menschen im Darknet an. Die Datensätze enthalten Namen, Adressen, Mailadressen, Identitätsnummern und Telefonnummern. Ausserdem beinhalten sie laut US-Medienberichten auch mehrere Milliarden Strafregistereinträge.

Letzteres passt zu den Angaben des Anbieters, der sich "ChinaDan" nennt. Wie er in seinem Post in einem Darknet-Forum schrieb, stammen die Daten aus der Datenbank der Polizei von Schanghai. In seinem Post hat er einen Musterdatensatz mit den Daten von 750'000 Personen veröffentlicht. Dieser deutet stark darauf hin, dass die Daten echt sind. Den kompletten Datensatz, der rund 22 Terabyte schwer ist, bietet ChinaDan für 10 Bitcoin an, was gegenwärtig rund 190'000 Franken entspricht.