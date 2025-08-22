Dayforce für 12,3 Milliarden Dollar gekauft

22. August 2025 um 10:50
Foto: Mina Rad / Unsplash

Die kanadisch-amerikanische Softwarefirma wird von der Investmentgesellschaft Thoma Bravo von der Börse genommen. Dayforce soll sich auf die Entwicklung von KI konzentrieren.

Die Investmentgesellschaft Thoma Bravo kauft Dayforce für 12,3 Milliarden US-Dollar und nimmt die Firma von der Börse. Wie beide Unternehmen mitteilen, bietet Thoma Bravo für jede Aktie 70 Dollar, was einem Aufschlag von 32% auf den Börsenkurs vom 15. August entspricht. Vor einer Woche hatte es erste Berichte über die mögliche Übernahme gegeben.
Dayforce nutzt eine eigenentwickelte KI-Plattform, um Unternehmen dabei zu helfen, beispielsweise den Arbeitskräftebedarf zu prognostizieren oder Burnout bei Mitarbeitenden vorherzusagen, erklärte CEO David Ossip, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur 'Reuters'. Er sieht in der Übernahme eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung des Unternehmens: "Mit Thoma Bravo gehen wir eine Partnerschaft mit einem besonderen Unternehmen ein, um unser Geschäft voranzutreiben – mit unserem Fokus, unseren Ressourcen und unserer Produktinnovation, die alle darauf ausgerichtet sind, als HCM-Marktführer in einer von KI geprägten Arbeitswelt einen Sprung nach vorne zu machen."
Das Technologie-Portfolio von Thoma Bravo besteht bisher hauptsächlich aus Security-Anbietern. Die Investoren sind an McAfee, Sophos, Barracuda und weitere Unternehmen beteiligt. 2021 hat die Gesellschaft die Firma Proofpoint für 12,3 Milliarden US-Dollar gekauft. Ein Jahr später wurde das in Texas ansässige IAM-Unternehmen Sailpoint übernommen.
