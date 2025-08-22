Dayforce für 12,3 Milliarden Dollar gekauft

Die Investmentgesellschaft Thoma Bravo kauft Dayforce für 12,3 Milliarden US-Dollar und nimmt die Firma von der Börse. Wie beide Unternehmen mitteilen, bietet Thoma Bravo für jede Aktie 70 Dollar, was einem Aufschlag von 32% auf den Börsenkurs vom 15. August entspricht. Vor einer Woche hatte es erste Berichte über die mögliche Übernahme gegeben.

Dayforce nutzt eine eigenentwickelte KI-Plattform, um Unternehmen dabei zu helfen, beispielsweise den Arbeitskräftebedarf zu prognostizieren oder Burnout bei Mitarbeitenden vorherzusagen, erklärte CEO David Ossip, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur ' Reuters '. Er sieht in der Übernahme eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung des Unternehmens: "Mit Thoma Bravo gehen wir eine Partnerschaft mit einem besonderen Unternehmen ein, um unser Geschäft voranzutreiben – mit unserem Fokus, unseren Ressourcen und unserer Produktinnovation, die alle darauf ausgerichtet sind, als HCM-Marktführer in einer von KI geprägten Arbeitswelt einen Sprung nach vorne zu machen."