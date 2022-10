Dazit diesmal mit guten Nachrichten zu Apps für Lastwagen

Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG; ehemals Zollverwaltung ) hat an seiner Grenze zu Italien in Chiasso Fortschritte des im 2018 gestarteten Projektes Digitalisierung der Zollverwaltung (Dazit) illustriert. Laut einer Mitteilung ist die neueste Entwicklung aktuell am Zoll Süd umgesetzt worden: "In einem Pilotprojekt mit Italien wird die Ausstellung des bisherigen Papier-Laufzettels aufgehoben und damit eine erhebliche Hürde auf dem Weg zur durchgehenden Digitalisierung der Zollformalitäten beseitigt", schreibt das BAZG.