DBT-Forum: Megatrends, die jede Strategie sprengen

Das DBT-Forum findet bereits zum 22. Mal statt und bringt Entscheidungsträger, Unternehmerinnen und Unternehmer, sowie Verantwortliche für Strategie, Unternehmensentwicklung oder Digitalisierung aus verschiedenen Branchen im GDI in Rüschlikon zusammen.

Rund ein Dutzend Vorträge und zwei Panel-Diskussionen bieten Einblicke in die Verschmelzung von Technologien, Menschen und Unternehmensprozessen. So zeigt Digital-Pionier und Startup-Experte Andreas Göldi auf, wie sich Unternehmen mit "Permanent Beta" für den stetigen Wandel neu verdrahten müssen. David Finken von der ETH demonstriert neuste Erkenntnisse zu KI-Adaptionen in der Schweiz. In seiner Keynote präsentiert Andreas Schönenberger, CEO vom Krankenversicherer Sanitas und ehemaliger Google Schweiz-Chef, wie businesskritische Kernapplikationen und KI-Anwendungen skalieren.

Networking am DBT-Forum. Foto: zVg

Simon Maurer, CIO der TX Group, gibt Einblicke in die digitale Komplexität eines Medienunternehmens, und Hamed Celaymanian, Digital Operation Program Manager bei Lindt & Sprüngli, erklärt aktuelle Trends beim Smart Manufacturing. Was Unternehmen heute schon tun müssen, um auf Quantencomputing vorbereitet zu sein, zeigt Damir Bogdan, CEO Quantum Basel, auf.

Ein Schwerpunktthema des diesjährigen DBT-Forums ist Cybersicherheit. Dazu zeigt Stefan Frei, Security Officer bei SIX Digital Exchange, wie die grössten KI-Risiken identifiziert werden. Sandro Nafzger, CEO von Bug Bounty Switzerland, demonstriert illegale und legale Cyberattacken, und Tabea Nordieker, Digital-Forensikerin bei Oneconsult, berichtet, wie Verhandlungen mit Erpressern in Darknet ablaufen.

Ziel des DBT-Forums ist es, den Austausch von Wissen und Ideen zwischen Führungspersonen aus unterschiedlichen Branchen zu stärken. Damit sollen neue Perspektiven gefunden oder neue Lösungsansätze entwickelt werden.

Digital Business Transformation Forum 2025 Termin: Donnerstag, 2. Oktober, 9.00 – 15.45 Uhr

Donnerstag, 2. Oktober, 9.00 – 15.45 Uhr Location: GDI – Gottlieb Duttweiler Institute, Rüschlikon

GDI – Gottlieb Duttweiler Institute, Rüschlikon Vollständiges Programm: online Eine Teilnahme ist gratis und nur auf Einladung möglich. Voraussetzungen: Sie nehmen in Ihrem Unternehmen die Position eines C-Level-Executives oder Head of IT/Digital/KI oder ähnliches ein.

Sie arbeiten nicht in einem IT-nahen, in einem Beratungs- oder ähnlichem Unternehmen (dafür steht Ihnen eine Partnerschaftsmöglichkeit offen).

Weitere Informationen zur Anmeldung gibt es online.

Interessierte Unternehmen können sich als Forums-Partner bewerben Sie profitieren unter anderem von folgenden Vorteilen: Garantierte 1:1-Meetings (gemäss Ihren Präferenzen, dezidierter Relationship-Manager)

Präsenz am Forum (Firmenvertreter, eigene Lounge usw.)

Medienpräsenz (bei unserem Medienpartner "Inside-IT")

Vielfältiger Austausch mit gegen 200 Teilnehmenden Sind Sie an einer Partnerschaft interessiert? Für mehr Informationen melden Sie sich bitte bei Für mehr Informationen melden Sie sich bitte bei Claudio Dionisio