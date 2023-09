DDoS-Angreifer NoName gehen wieder auf die Schweiz los

Im vergangenen Juni hatte die prorussische Hackerbande NoName mit einer Serie von DDoS-Angriffen in der Schweiz für Aufsehen gesorgt. Websites des Bundes, von Tourismusorganisationen, Bankenvereinigungen und mehreren Stadtverwaltungen waren zum Teil für mehrere Stunden nicht erreichbar. Die Schweiz war in dieser Zeitspanne das am meisten durch NoName attackierte Land weltweit.

Bekanntgabe von NoName.

Dann zogen die Angreifer weiter, bis sie jetzt, am 7. September, zurückkehrten. Sie hätten 12 Websites von europäischen CERT-Behörden angegriffen, meldeten die Hacker auf ihrem Telegram-Kanal, darunter in Deutschland, Österreich, Frankreich, Dänemark und in den Benelux-Staaten. "Wir grüssen unsere alten Freunde von den Institutes for the Study of Cyber Threats CERT und schalten die Portale ihrer Niederlassungen in ganz Europa aus", schrieb NoName.

Auch aufgelistet war in der Schweiz govcert.ch. Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit erklärt auf unsere Anfrage: "Das NCSC kann den DDoS-Angriff auf govcert.ch bestätigen. Dieser konnte jedoch innert Kürze vollständig abgewehrt werden, sodass die Website zeitnah wieder erreichbar war." Der Bund arbeite laufend daran, seine Systeme aktuell geschützt zu halten und an die aktuelle Bedrohungslage anzupassen.

Nach der Angriffswelle in der Schweiz im Juni habe NoName die Attacken wieder auf ganz Europa ausgeweitet, wie der aktuelle Vorfall zeige. "Das NCSC steht in Bezug auf NoName057 im regen Austausch mit internationalen Partnern und verfolgt die Bedrohungslage sehr genau. Die gewonnenen Erkenntnisse werden zeitnah den Betreibenden kritischer Infrastrukturen und unseren internationalen Partner zwecks Gefahrenabwehr zur Verfügung gestellt." Man empfehle insbesondere Organisationen, welche geschäftskritische Webapplikationen betreiben, entsprechende Massnahmen zur Abwehr von DDoS-Angriffen zu implementieren.

Nach den Angriffen auf die CERTs gestern hat NoName heute Freitag Deutschland ins Visier genommen. Dort wurden Websites von Finanzinstituten wie Hamburger Sparkasse, Raiffeisenbank und Landesbank Baden-Württemberg angegriffen sowie von zahlreichen öffentlichen Verkehrsbetrieben. NoName schreibt dazu: "In der Zwischenzeit bildet Deutschland ukrainische Soldaten für das Führen der ihnen überlassenen Militärfahrzeuge aus, wir grüssen die deutschen Fahrer des öffentlichen Nahverkehrs."