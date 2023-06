DDoS-Attacke Grund für Microsoft-Ausfälle?

Microsoft bestätigte am Montag den Ausfall von M365-Diensten. Betroffen waren in erster Linie Outlook, Sharepoint Online und Onedrive for Business. Erst gestern konnte der Konzern Entwarnung geben und twitterte , dass "keine weiteren Unterbrechungen unserer Microsoft 365-Dienste festgestellt werden konnten." Die Dienste sind während den 3 Tagen zwar nicht komplett ausgefallen, aber es gab immer wieder Probleme.