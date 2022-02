Deepmind will mit KI menschliche Entwickler konkurrieren

Deepmind behauptet, eine Künstliche Intelligenz entwickelt zu haben, die in der Software-Entwicklung mit menschlichen Ingenieuren konkurrieren kann. Das Alphacode getaufte Tool soll dabei selbständig Code für beliebige Probleme schreiben können. Dazu müsse man lediglich eine Aufgabe in Englisch formulieren und schriftlich eingeben, um ein Resultat zu erzeugen, heisst es bei der KI-Tochter der Google-Mutter Alphabet .

In einem fiktiven Wettbewerb mit rund 5000 menschlichen Konkurrenten sei das Tool etwa im Mittelfeld gelandet. Dieser wurde von der Firma Codeforce ausgerichtet, welche mitteilt: "Hallo Community, die Zukunft ist hier." Alphacode würde in einem echten Wettbewerb 1300 Punkte bekommen, der Topentwickler "Tourist" habe derweil noch 3800 Punkte erzielt. Erstmal dürften mit dem Tool also eher grundlegende Aufgaben automatisiert werden, statt Software-Entwickler zu verdrängen.

Alphacode ist nicht das erste Tool, so gibt es bereits von OpenAI ein vergleichbares Werkzeug . Die bisherigen Modelle würden bereits beeindruckende Resultate erzeugen, schrieb dazu Google, um dann einzuschränken: Diese würden bei komplexen, unbekannten Problemen, die über das reine Übersetzen von Anweisungen in Code hinausgingen, immer noch ungenügend abschneiden.

Deepmind hat dies nach eigenen Aussagen vor allem mit drei Verbesserungen übertroffen:

ein umfangreicher und sauberer Datensatz für Training und Bewertung für den Programmierwettbewerb grosse und effiziente auf Stichproben basierende Architekturen verschiedene generierte Lösungen, um diese zu Filtern und zu verringern