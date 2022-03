Delinea baut DACH-Team aus

Nach der Fusion von Thycotic und Centrify formiert sich das Unternehmen für Lösungen im Bereich Privileged Access Management (PAM) seit dem 1. Februar 2022 offiziell unter dem Namen Delinea. Die neue Markenidentität unterstreiche die bedeutenden Fortschritte des fusionierten Unternehmens und sein "Engagement für die Bereitstellung umfassender, Cloud-fähiger Lösungen, die privilegierten Zugang in den Mittelpunkt der Cybersicherheit stellen", hiess es dazu.

Der Wachstumskurs werde nun in der DACH-Region mit vier Neuzugängen unterstrichen, die seit Anfang Jahr für Delinea arbeiten. Mit Denise Borgos und Karl-Heinz Wonsak habe Delinea zwei Vertriebsexperten ins Boot geholt, die als Enterprise Account Executives für den Ausbau bestehender Geschäftsbeziehungen sowie Neukundenakquise mitverantwortlich seien, so die Mitteilung. Borgos war vor ihrem Wechsel zu Delinea in verschiedenen Sales-Positionen im IT- und Security-Umfeld tätig, unter anderem bei Check Point. Wonsak bringe als langjähriger IBM-Mitarbeiter Erfahrung im Vertriebsmanagement von IT-Security-Produkten und Know-how im Bereich von Identity- und Accessmanagement mit.

Weiter verstärke Uwe Hartmann seit Januar das DACH Management-Team und verantworte den Aufbau und die Leitung des neuen Commercial-Vertriebsteams, das kleine und mittlere Kunden in der Region im Fokus hat. Hartmann arbeitete zuvor unter anderem für Palo Alto Networks, Logrhythm und Trend Micro. Olli David-Spickermann unterstütze als Marketing Coordinator DACH ab sofort die Umsetzung regionaler Strategien und Kampagnen im Marketing-Team. David-Spickermann kommt von Exclusive Networks zu Delinea.