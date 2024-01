Dell beendet Bündel-Deal mit VMware

Dell hatte VMware vor etwas mehr als 2 Jahren abgespalten , um seinen durch die Übernahme von EMC entstandenen Schuldenberg abzubauen. Der Softwarehersteller VMware war damals als EMC-Tochter ebenfalls in den Besitz von Dell gekommen. Trotz der Abspaltung pflegten Dell und VMware weiterhin eine enge Geschäftsbeziehung und es gab sogar Verdächtigungen von Konkurrenten, dass der Softwarehersteller Dell als Hardware-Partner bevorteilen könnte.

Nach der Übernahme von VMware durch Broadcom dürfte damit endgültig Schluss sein. Dell hat offiziell seinen Vertriebsvertrag mit VMware aufgekündigt, wie 'The Register' berichtet . Dieser erlaubte es Dell bisher, die bei Kunden sehr beliebte Virtualisierungssoftware von VMware auf seinen Servern zu installieren und die Hardware zusammen mit der Software als Bündel zu verkaufen. Als Reseller der VMware-Lizenzen konnte Dell dabei einen Teil der Lizenzkosten für sich beanspruchen.

Eigentlich also ein lukrativer Deal für Dell. Allerdings hat Broadcom vor einigen Wochen entschieden, dass keine zeitlich unbeschränkten VMware-Lizenzen mehr verkauft werden . Auch OEM-Hersteller wie Dell dürfen dies nicht mehr tun, das heisst, für sie fallen die Einnahmen aus Software weg. Software-Abonnemente verkauft VMware direkt an die Kunden. Dell zieht also lediglich die Konsequenzen und beendet die Vereinbarung, die durch diese Entscheidung der Gegenseite ihren Sinn verloren hat.