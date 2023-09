Dell lanciert Apex-Infrastruktur für Azure

Dell Technologies hat bekannt gegeben, dass ab sofort die neue Dell Apex Cloud Platform for Microsoft Azure verfügbar ist. Die aus Hard- und Software bestehende, für den On-Premises-Betrieb konzipierte Plattform wurde laut Dell in enger Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt. Sie soll hybride Cloud-Modelle mit konsistenten Abläufen über Public Clouds und On-Premises-Standorte hinweg vereinfachen.

Dell sagt, dass der Bedarf bei Unternehmen, Azure-Cloud-Services auf lokale Umgebungen auszuweiten, "enorm" sei. Falls das stimmt, könnte diese Plattform auch für die Schweizer Channel-Partner von Dell interessant werden. Wie der Schweizer Country Manager Frank Thonüs erst kürzlich gegenüber inside-it.ch erklärte, soll der Umsatzanteil des Data-Center-Geschäfts, der hierzulande über den Channel geht, in Zukunft "so nah wie möglich an 100%" gehen

Weitere, ähnliche Lösungen von Dell sollen folgen. Gemäss dem Hersteller ist die Cloud-Plattform für Azure das erste Angebot aus der Apex-Cloud-Platform-Familie und die erste "Premier Solution for Microsoft Azure Stack HCI". In diese neue Kategorie fallen laut Dell Plattformen, die eine starke Microsoft-Integration bieten und dadurch eine schnelle Amortisation von Investitionen in die Azure-Hybrid-Cloud ermöglichen sollen.

Gemäss Dell bietet die neue Azure-Plattform einige spezielle Features. Um den Lebenszyklus der Infrastruktur zu verbessern, sollen beispielsweise Software-Updates, -Patches und neue Versionen innerhalb von vier Stunden nach der Veröffentlichung durch Microsoft zur Verfügung stehen. Die Plattform biete zudem eine automatisierte Cluster-Erweiterung, die ein schnelles Hinzufügen von On-Premises-Infrastrukturen ermögliche, um steigende Workload-Anforderungen zu erfüllen.

"In Kürze" sollen zudem dedizierte Knoten auf Basis der Dell PowerEdge XR4000 Serverplattform zur Verfügung stehen, um Unternehmen die Erweiterung von Azure auf den Netzwerkrand zu ermöglichen. Ebenfalls in Kürze sollen zusätzliche Speicherkonfigurationen mit Software-defined Storage von Dell Technologies verfügbar werden.