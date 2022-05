Dell: "Multi-Cloud ist die Zukunft"

Der in Texas ansässige PC- und Infrastruktur-Riese Dell hat an seiner Hausmesse Technologies World eine Reihe neuer Angebote vorgestellt. Darunter auch Cloud-Lösungen, die in Zusammenarbeit mit AWS und Azure entwickelt wurden sowie einen neuen Cyber-Recovery-Service.

"Es ist wunderbar, wieder hier zu sein", sagte Michael Dell zu den anwesenden Gästen. Mit der Messe wolle man insbesondere einen Blick auf die grössten Herausforderungen und Chancen der Zukunft werfen, so der Firmengründer. Dazu will man unter anderem auch auf ein hohes Mass an Automatisierung setzen und einen Grossteil der Infrastruktur programmierbar machen, "um Container und moderne Anwendungen mit Entwickleranforderungen wie Kubernetes, Tanzu und Openshift vollständig zu unterstützen", so Dell weiter.

Durch das verbrauchsbasierte As-a-Service-Portfolio mit dem Namen Apex will Dell "das Leben für Entwickler einfacher machen". Während sich der Schwerpunkt vieler Kunden von der Infrastruktur zu den Entwicklern verlagere, fokussiere man sich bei Dell bewusst auf die Entwickler, indem die angebotenen Lösungen API-gesteuert und entwicklungsfähig gemacht werden, so das Unternehmen.

Multi-Cloud ist die Zukunft

Vorbei hingegen sei die Zeit, in der eine Debatte darüber geführt werde, ob jetzt On- oder Off-Premises-Modelle besser seien, sagte Dell, "Die Zukunft ist die Multi-Cloud mit Workloads und Daten, die nahtlos in die gesamte Umgebung einfliessen". Gemäss ihm verwenden bereits heute schon 90% aller Kunden sowohl On-Premise- als auch Public-Cloud-Umgebungen, wobei "bei 75% drei oder vier verschiedene Clouds eingesetzt werden."

Um Multi-Cloud voranzutreiben, hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit den Cloud-Anbietern AWS und Azure neue Angebote auf den Markt gebracht. Mit einem spezifischen Angebot für Microsoft Azure will der Konzern den Zugang zu seinen Datensicherungsangeboten für public Clouds verbessern. Ein ähnliches Programm wurde auch für AWS vorgestellt, mit dem adaptive Analysen durchgeführt, Metadaten und vollständige Dateien gescannt sowie maschinelles Lernen und forensische Tools implementieren werden können.

Das Unternehmen habe lange und hart daran gearbeitet, seine Technologie zu erneuern und ein Ökosystem aufzubauen, das "eine echte Multi-Cloud ermöglicht", sagt der Gründer in seiner Rede weiter. Dazu beitragen sollen insbesondere die Bereiche Speicher, Server, hyperkonvergente Infrastruktur, PCs und Lieferkette.