Dem Glasfaser-Ausbau im Oberwallis fehlen Millionen

Seit 2012 ist die Datennetzgesellschaft Oberwallis (Danet) für den dortigen Glasfaserausbau zuständig. Danet wurde von den Oberwalliser Gemeinden gegründet, die auch an der Aktiengesellschaft beteiligt sind. Ziel ist ein flächendeckendes Glasfasernetz, das zusammen mit Swisscom und regionalen Energieversorgern realisiert wird. Das Netz mit "Fibre to the Home"-Architektur (FTTH) soll einen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Providern ermöglichen. Danet koordiniert dabei Bau, Betrieb, Unterhalt sowie die Vermietung.

Bis jetzt sind mehr als 33'000 Nutzungseinheiten im Oberwallis mit FTTH erschlossen. Doch für den weiteren Ausbau fehlt aktuell das Geld, berichtet der 'Walliser Bote' (Printausgabe). Zwar werden mit der "Ausbauphase 3" bis Ende 2025 insgesamt über 41'000 Nutzungseinheiten zum Netz gehören. Für die anschliessende Ausbauphase 4 mit weiteren 20'000 Einheiten aber braucht Danet zusätzliche Finanzen.

Banken stellen Bedingung für Fremdkapital

Die Banken sind laut der Zeitung bereit, benötigtes Fremdkapital im Umfang von 24 Millionen Franken zur Verfügung zu stellen. "Dies unter der klaren Bedingung, dass das Eigenkapital von Danet erhöht wird und die Eigner ein Bekenntnis zum Gesamtprojekt abgeben." Das heisst, dass das gegenwärtige Aktienkapital von 3,87 Millionen auf 11,9 Millionen Franken erhöht werden muss.

In einem Schreiben an die Oberwalliser Gemeinden wurde der entsprechende Antrag gestellt, sich zu beteiligen. Gilbert Loretan, VR-Präsident von Danet, sagte gegenüber dem 'Walliser Boten': "Bereits ein Drittel der angeschriebenen Gemeinden, also über 20 Gemeinden, haben der Aktienkapital-Erhöhung zugestimmt." Bislang würden keine negativen Entscheide vorliegen. Doch noch sei die Zusage der drei Zentrumsgemeinden Brig-Glis, Naters und Visp hängig. Diese müssten den Löwenanteil stemmen, wurden in den bisherigen Bauphasen aber bereits mit Glasfaser erschlossen.

Budgets der Gemeinden sind bereits beschlossen

Das entsprechende Geschäft wird in den dortigen Räten demnächst behandelt. Allerdings hätten die Verantwortlichen der drei Talgemeinden Danet darüber informiert, dass die Arbeiten an den Budgets 2024 bereits derart weit fortgeschritten sind, dass der Antrag in diesen Budgets nicht mehr berücksichtigt werden kann.

Damit die geplante Erhöhung des Aktienkapitals dennoch umgesetzt werden kann, hat der Danet-Verwaltungsrat beschlossen, diese vom ersten Halbjahr 2024 auf den Zeitraum Ende 2024 bis Anfang 2025 zu verschieben. Diese Verschiebung soll es den Gemeinden ermöglichen, flexibler zu planen. Loretan betonte: "Jedoch benötigen wir im Herbst 2023 zwingend den Grundsatzbeschluss der Gemeinden."

Swisscom will nicht alleine bauen

Der Beschluss der Gemeinden gilt unter dem Vorbehalt, dass sich der Kanton an der Aktienkapital-Erhöhung ebenfalls mit 3,9 Millionen Franken beteiligt. Auch dieser Entscheid steht aus. "Die Zeit drängt, damit die Arbeiten der Phase 4 gegenüber Swisscom und den Energieversorgungsunternehmen freigegeben werden können", schreibt der 'Walliser Bote' und kommentiert: "Ein angefangenes Projekt dieses Ausmasses auf mehr als halbem Weg zu stoppen, scheint aber tatsächlich mehr als abwegig. Doch sprechen Finanzexperten von einem Fass ohne Boden."

Die Investitionen für den Grundrollout von Phase 1 bis Phase 3 belaufen sich für Danet auf rund 60 Millionen Franken. Zusammen mit dem Anteil von Swisscom ergeben sich Gesamtinvestitionen von über 135 Millionen. Für Phase 4 sind Investitionen von 68 Millionen vorgesehen. Kommt die Aktienkapital-Erhöhung nicht zustande, wird der Ausbau in den 22 geplanten Gemeinden wie Zermatt, Täsch oder Grächen nicht realisiert. Gemäss Swisscom wäre der FFTH-Ausbau im Alleinbau ohne Kooperationsmodell mit Danet in den Oberwalliser Berggemeinden in den nächsten 10 bis 15 Jahren unwahrscheinlich.