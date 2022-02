Denner ernennt seinen ersten CIO

Der Schweizer Einzelhändler Denner hat mit Daniel Heinzmann erstmals einen CIO ernannt. In dieser Rolle nehme er auch Einsitz in der Geschäftsleitung, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Er werde seine neue Stelle spätestens am 1. August 2022 antreten.

Operativ wie strategisch würden IT-Dienstleistungen und Digitalisierungsprojekte immer wichtiger. Mit dem Ausbau des Managementteams wolle man den steigenden Anforderungen in diesen Bereichen Rechnung tragen, wie es weiter heisst.