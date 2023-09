Der Bundesrat will keine Halbleiter-Strategie für die Schweiz

Im Fokus des geopolitischen Seilziehens zwischen den USA und China stehen auch Technologien wie Künstliche Intelligenz, Cloud-Dienste und Supercomputer. Sie alle haben eines gemeinsam: Um zu funktionieren, brauchen sie Computerchips. Am Herzstück von Sensoren, Computern und Telefonen hängt auch der Erfolg der Digitalisierung. Entsprechend begehrt sind die Chips und entsprechend umkämpft ist der Markt für Zuliefertechnologien.

Darum hat FDP-Nationalrat Damien Cottier ein Postulat eingereicht, das eine "Swiss Chip Strategy" fordert. Es wurde fraktionsübergreifend von 17 Parlamentarierinnen und Parlemanteriern unterzeichnet. Sie wollen vom Bundesrat einen Bericht zur Problematik.

Die EU und die USA hätten Subventionsprogramme in zweistelliger Milliardenhöhe geplant, was die Schweizer Industrie in Bedrängnis bringe, heisst es im Vorstoss. Hierzulande sind nämlich Firmen tätig, die wichtige Technologien für die international vernetzte Halbleiterproduktion liefern. 2022 exportierte die Schweizer Halbleiterindustrie Waren im Wert von 1,35 Milliarden Franken, wie aus der Stellungnahme des Bundesrates hervorgeht.

Bundesrat: "Wir beobachtet die Wirtschaftsblöcke eng"

Der Bundesrat sieht einen Bericht nicht als dringlich an und empfiehlt die Ablehnung des Postulats. "Der Bundesrat beobachtet die Entwicklung der industriepolitischen Initiativen in den grossen Wirtschaftsblöcken sehr eng", schreibt die Regierung in ihrer Stellungnahme. Die Subventionsprogramme in der EU und den USA seien vor allem im geopolitischen Kontext zu verstehen und könnten neben Risiken auch Chancen für die Schweizer Hersteller bringen. Zugleich soll im nächsten Lagebericht zur Volkswirtschaft eine Analyse aller industriepolitischen Programme in den beiden Wirtschaftsblöcken erfolgen.

Auch weitere Massnahmen werden in der Stellungnahme aufgezählt. Ein Problem bleibt nach wie vor die Nichtassoziierung der Schweiz an den EU-Forschungsprogrammen Horizon Europe und Digital Europe, wie die Regierung einräumt. Der Bundesrat will das nach eigenem Bekunden so schnell wie möglich ändern.

Kein Wort zu den Verwerfungen in den Lieferketten

Zugleich drohen die Lieferketten in einem "Decoupling" auseinanderzubrechen, heisst es im Postulat. Das mag übertrieben sein , aber es drohen Gefahren beim Nachschub der begehrten Technologie. Nach 2019 zeigte sich eindrücklich, wie fragil die komplexe Chipindustrie ist, wie uns ein Forscher der ETH Zürich erklärte . Die Lage dürfte sich angesichts der langen Produktionszyklen und der faktischen Monopolstellung einiger Giganten in absehbarer Zeit auch nicht ändern.

Zur Thematik findet sich in der Antwort des Bundesrates nichts, sie dürfte im Alleingang ohnehin nicht zu lösen sein, sondern fällt unter die Partnerschaften und Koalitionen. Der Bundesrat will nun erstmal keinen Bericht. Die Forderungen des Postulats würden durch zahlreiche laufende Arbeiten bereits erfüllt. Eine eigenständige Swiss Chips Strategie würde zu Doppelspurigkeiten führen und hätte keinen Mehrwert, schliesst die Regierung ihre Antwort.