Der CISO des Jahres kommt von der Swatch Group

Anlässlich der Global Cyber Conference in Zürich wurden durch EY Schweiz und das Swiss Cyber Institute die diesjährigen CISO-Awards vergeben. Als "Swiss CISO of the Year" wurde Daniel Walther von der Swatch Group ausgezeichnet. Er ist der dritte Gewinner nach Tana Dubel von Logitech (2024) und dem Group CISO der Schweizerischen Post Marcel Zumbühl (2023).

Daniel Walther habe die Cybersicherheit bei Swatch erhöht, indem er die Informationssicherheit an der Geschäftsstrategie und -kultur ausrichte. "Unter seiner Führung hat das Unternehmen eine umfassende Endpunktsicherheits- und Zero-Trust-Strategie implementiert. Walther führte einen geschäftsorientierten Risikorahmen für mehr als 160 globale Unternehmen ein und baute ein Omnichannel-Sensibilisierungsprogramm auf, das 32'000 Mitarbeitende erreicht", heisst es in einer Mitteilung. Über das Unternehmen hinaus trage er als SATW-Beirat und Dozent an der Universität Luzern zur Cybersecurity-Gemeinschaft bei und fördere die nächste Generation von Sicherheitsexperten und -expertinnen.

Neben Walther wurden noch weitere CISOs ausgezeichnet:

Erstmals verliehen wurde der Award "CISO for Culture and Diversity". Er geht an Agnès Terreau, Country Data Protection and Information Security Officer bei der Manpower Group Schweiz. Sie setze sich für einen "menschenzentrierten und integrativen Ansatz für Datenschutz und Cybersicherheit" ein. Terreau baue ein skalierbares Governance-System auf, das Ethik, Datenschutz und Sicherheit verbindet und gleichzeitig Bewusstsein und Rechenschaftspflicht über Geschäftsfunktionen hinweg einbettet.

Country Data Protection and Information Security Officer bei der Manpower Group Schweiz. Sie setze sich für einen "menschenzentrierten und integrativen Ansatz für Datenschutz und Cybersicherheit" ein. Terreau baue ein skalierbares Governance-System auf, das Ethik, Datenschutz und Sicherheit verbindet und gleichzeitig Bewusstsein und Rechenschaftspflicht über Geschäftsfunktionen hinweg einbettet. Zweimal vergeben wurde der Award "Cybersecurity Excellence": an Christine Fahlberg , CISO Swisscard AECS, und an Silvan Schellenberg, CISO Schweiz bei der UBS. Schellenberg habe eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der Security-Kapazitäten gespielt sowie bei der Fusion von UBS und Credit Suisse für die Kontinuität der Cybersicherheit gesorgt. Fahlberg ihrerseits habe die Security-Kultur bei Swisscard durch eine vielschichtige, mitarbeiterorientierte Strategie verbessert. Ihre Initiativen hätten im Unternehmen beispielsweise die Klickraten bei Phishing-Angriffen unter den Branchendurchschnitt gesenkt.

Als "Future Leader" wurde Diana Coman Schmid, Information Security Manager des Kantons Zürich, ausgezeichnet. Sie repräsentiere die nächste Generation der Cybersecurity-Führung – "strategisch, datengestützt und zutiefst kooperativ". Im Kanton Zürich leite sie die kontinuierliche Verbesserung eines ISO 27001-konformen Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS), wobei sie dies mit den geschäftlichen und regulatorischen Zielen in Einklang bringe und gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen IT, Recht und Betrieb fördere.

"Die Swiss CISO Awards unterstreichen die Menschen, die die Zukunft der Cybersicherheit gestalten, nicht nur durch Technologie, sondern auch durch Führung, Zusammenarbeit und Kultur", erklärte Samir Aliyev, Gründer und CEO des Swiss Cyber Institute. Die diesjährigen Gewinner würden "die Vielfalt und die Tiefe der Expertise" abbilden, die die Cybersicherheits-Exzellenz der Schweiz vorantreibt.