Der Cloud-Umstieg geht rasant weiter

Die Teile der Unternehmens-IT, die via Cloud nutzbar sind, werden bis 2025 etwas über die Hälfte der IT-Ausgaben beanspruchen. Das ist dem jüngsten Gartner-Report "Market Impact: Cloud Shift — 2022 Through 2025" zu entnehmen. Konkret werden sich die adressierbaren Cloud-Ausgaben von aktuell 1,3 Billionen Dollar auf 1,8 Billionen Dollar erhöhen. Bei diesen Zahlen gehen die Analysten davon aus, dass das Wachstum in traditionellen Märkten viel geringer ausfallen wird als in der Cloud.

Gartner hatte erst vor kurzen darauf hingewiesen, dass Cloud-Investitionen die Treiber der IT-Ausgaben sind . Jetzt warnt man Technologie- und Serviceanbieter, die sich nicht an das Tempo der Cloud-Verlagerung anpassen. Sie würden Gefahr laufen, überflüssig zu werden.

Quelle: Gartner

Die jüngsten Prognose von Gartner beziehen sich freilich nur auf die in die Cloud verlagerbaren Enterprise-Bereich,e Anwendungs- und Infrastruktur-Software sowie Business Process Services und den Systeminfrastruktursektor. Laufen in diesem Jahr die traditionellen Lösungen der 4 Kategorien zu 41% in der Public Cloud, sollen es 3 Jahre später 51% sein.

Dabei fällt das Wachstum der Umstellung unterschiedlich schnell aus. So fliessen 2025 beispielsweise die Ausgaben für Anwendungssoftware schon zu zwei Drittel (65,9 %) in Cloud-Technologien, aktuell sind es 57,7 %, schreiben die ICT-Analysten.

Wer von der Entwicklung profitieren will, soll sich laut Gartner auf Segmente fokussieren, in denen die Umstellung am aggressivsten stattfindet. Das sei unter anderem im Bereich Infrastruktur der Fall, weil hier die Cloud-Durchdringung noch relativ gering ist. Anders siet es laut den Analysen im Applikations-Bereich aus, der bereits stark auf Cloud-Anwendungen setzt.