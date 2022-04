Der DACH-Markt für IT-Services erholt sich

Der europäische Markt für IT- und Business-Services hat sich im 1. Quartal 2022 stark entwickelt. Grund dafür ist die Rekordnachfrage nach cloudbasierten Diensten. Dies zeigen die neusten Zahlen des Marktforschungshauses ISG. Demnach ist die Nachfrage nach Cloud-Services im Vergleich zum 1. Quartal des Vorjahres im gesamten EMEA-Raum um 44% gestiegen.

ISG hatte Europa zuvor einen Rückstand in Sachen Cloud attestiert. "Der Gesamtmarkt in Europa ist zuletzt stetig gewachsen, da die Nachfrage nach cloudbasierten Diensten mehr und mehr mit dem Rest der Welt gleichzieht", heisst es nun aber von ISG-Managerin Barbara Florschütz. Managed Services konnten hingegen noch um 3% Vertragsvolumen zulegen.

Es ist das 3. Quartal in Folge, dass die Cloud-Wachstumszahlen laut ISG so hoch sind. Der jährliche Vertragswert (Annual Contract Value, ACV) für die gesamten Technologie- und Unternehmensdienstleistungen liegt damit im 1. Quartal 2022 auf dem Rekordwert von 6,9 Milliarden Euro.

Verträge für Managed Services wurden gemäss ISG-Zahlen für 3,4 Milliarden Euro abgeschlossen. Gesunken um 11% ist das IT-Outsourcing, angetrieben von den Finanzdienstleistungen und der Energiebranche: Der ACV beim IT-Outsourcing betrug demnach noch 2,5 Milliarden Euro. Laut ISG leidet die Energiebranche unter der Abschwächung des Öl- und Gasmarktes.

Im Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz setzte sich die Erholung fort. Zwar waren die Zahlen im Vergleich zum starken 1. Quartal des Vorjahres rückläufig, doch stieg der ACV in der DACH-Region im 1. Quartal 2022 im Vergleich zum Vorquartal um einen Drittel auf 756 Millionen Euro, wie ISG mitteilt.

Der ISG-Index erfasst Fremdvergaben mit einem jährlichen Vertragswert (ACV) von mindestens 4,6 Millionen Euro (5 Millionen US-Dollar).