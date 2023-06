Der Flughafen in Zürich ist ein wichtiger Knotenpunkt im Luftverkehr und der grösste Flugplatz der Schweiz. Damit geht ein komplexes Umfeld mit einer Vielzahl von Abläufen und Beteiligten einher. Um einen nahtlosen Flugverkehr zu gewährleisten, müssen unzählige Prozesse miteinander synchronisiert werden. Der Flughafen will dafür bis 2030 ein Airport Operations Center (APOC) schaffen, in dem alle Abläufe physisch vor Ort koordiniert werden.

Das Hauptziel des APOC ist es, die begrenzten Kapazitäten und Ressourcen so zu nutzen, dass der Flughafen nicht überlastet wird und auf Schwankungen in der Betriebsauslastung reagieren kann. Gemäss einem Fachkonzept für das Projekt soll so nach hohen betrieblichen Belastungen schnell wieder in den Normalbetrieb zurückgekehrt werden.

Dafür vertieft der Flughafen Zürich seine Zusammenarbeit mit der Flug­gesell­schaft Swiss und der Luftraumüberwachung Skyguide im operativen und strategischen Bereich. Hinzu kommt der Miteinbezug von weiteren Stake­holdern wie den anderen Fluggesellschaften, Bodenabfertigungs­unter­nehmen, Sicherheitskräften, Notdiensten und dem Flughafenmanagement.

Als Grundlage für die Zusammenarbeit sollen die Aufgaben und Kompetenzen der einzelnen Stellen überarbeitet und angepasst werden. Dazu will der Flughafen Zürich auch eine gemeinsame Datenstrategie entwickeln, die den Austausch von Daten zwischen den einzelnen Beteiligten ermöglicht.

Big Data für den Masterplan

Um all diese Vorhaben unter einen Hut zu kriegen, will der Flughafen einen Airport Operation Plan (AOP) schaffen, der für alle Flughafenpartner verbindlich ist. Dabei handelt es sich um ein Echtzeit-Überwachungssystem, das mit "Vorhersage- und Entscheidungsunterstützungsfunktionen" ausgestattet ist. So sei es für alle Beteiligten möglich, den Flugplan kontinuierlich zu überwachen und Abweichungen und mögliche Störungen frühzeitig zu erkennen.

Dank standardisierten Datenformaten und Big Data soll auf einem AOP-Dashboard dargestellt werden, was am Flugplatz geschehen ist, was in Echtzeit geschieht und "was voraussichtlich geschehen wird". So würden mit dem neuen System Korrekturmassnahmen bereits im Voraus angewendet. Der Flugbetrieb könnte dann auch bei schlechtem Wetter oder aussergewöhnlichen Bedingungen aufrechterhalten werden.

Der Plan ermögliche die Konsolidierung und vereinfachte Bereitstellung von betriebsrelevanten Daten, erklärte der Flughafen auf Anfrage von inside-it.ch. Dazu gehören beispielsweise Fluginformationsdaten, Wetterdaten und Infrastrukturdaten. Damit wolle man die betrieblichen Vorhersagen durch und für die involvierten Partner optimieren und effizientere Entscheidungen ermöglichen. So soll dann auch die Resilienz des Gesamtsystems gesteigert werden.

Das integrativste Flughafensystem Europas

Als erstes Unterfangen für den weitreichenden Plan hat der Flughafen in einer Ausschreibung eine Entwicklerfirma für eine Situational Awareness Web App und eine ZRH Bridge Data Plattform gesucht. Fündig wurde das Unternehmen beim Schlieremer IT-Anbieter Zühlke. Für 840'000 Franken soll der Anbieter die gewünschten Applikationen im Laufe der Zeit entwickeln und bei Bedarf entsprechend skalieren.

Insgesamt gingen für die Ausschreibung 4 Angebote ein. Der Flughafen Zürich begründet den Auftrag an Zühlke nicht. Die Zuschlagskriterien umfassen Kosten (40%), Weiterentwicklung und Betrieb (20%), das Lösungskonzept (20%) sowie die Anbieterpräsentation (20%). Die Situational Awareness Web App startet als kleines Projekt und soll im Laufe der Zeit zu einer leistungsfähigen Lösung mit einer breiten Palette von Anwendungsfällen wachsen.

Für das Gesamtvorhaben stehen der Flughafen, Swiss, Skyguide sowie die weiteren Partner, die in das Projekt involviert sind, in engem Austausch. Der Zuschlag an Zühlke sei einer der ersten Schritte in Richtung Umsetzung des AOP, heisst es von der Pressestelle. Mit dem Projekt soll der Flugplatz "bis 2030 das integrativste Flughafensystem in Europa" haben.