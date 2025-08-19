Der Jura hat eine neue Digitalstrategie

19. August 2025 um 07:30
image
Mit der neuen Strategie soll die Zusammenarbeit gestärkt werden. Foto: Josh Calabrese / Unsplash

Mit einer neuen Digitalstrategie will die jurassische Regierung die digitale Transformation vorantreiben.

Die jurassische Regierung hat ihre neue Digitalstrategie verabschiedet. In einer Phase "intensiver technologischer Entwicklung" soll diese Strategie die digitale Transformation des Staates beschleunigen, heisst es in einer Mitteilung.
Digitale Technologien sollen als Hebel für die Transformation dienen. Die Strategie gehe dabei aber über reine Tools und Infrastruktur hinaus: Sie soll es der Verwaltung ermöglichen, ihre Arbeitsweise zu überdenken und ihre Arbeitsmethoden anzupassen. Dabei soll eine Kultur der Zusammenarbeit und Innovation gefördert werden.

Drei Schwerpunkte

Ein Schwerpunkt der Strategie ist es, die digitalen Kapazitäten des Kantons zu stärken. Es sollen modulare, skalierbare und sichere IT-Systeme entwickelt und die Kompetenzen der Mitarbeitenden gefördert werden. Der Kanton will zudem den ökologischen Fussabdruck der verwendeten Technologien reduzieren.
Der zweite Schwerpunkt dreht sich um Behördengänge: Diese sollen neu gedacht, vereinfacht und online angeboten werden. E-Government-Services sollen über einen einzigen Schalter zugänglich sein. Dabei soll die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet, aber auch der Transparenz Rechnung getragen werden.
Als dritten Schwerpunkt nennt der Kanton die Zusammenarbeit zwischen Kanton, Gemeinden und Bund sowie auch lokalen Partner. Ziel ist es laut der Mitteilung, Ressourcen zu bündeln, souveräne Lösungen zu entwickeln und ein nachhaltiges digitales Ökosystem aufzubauen.

