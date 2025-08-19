Der Jura hat eine neue Digitalstrategie

Weniger ICT-Lernende im Kanton Zürich
Die Zahl der neuen Lernenden in den Informatikberufen ist im Kanton Zürich leicht gesunken. In der Applikationsentwicklung konnten 25% weniger Lehrstellen besetzt werden.
