IT-Woche: Der Kampf um das Internet der Zukunft

Ein Kampf zwischen zwei KIs ist vielleicht doch nicht ganz so sci-fi-mässig, wie man denkt: Googles Bard und Microsofts ChatGPT erlauben sich derzeit nämlich ein gehöriges Duell.

Erst diese Woche hat Google seinen Konkurrenten für ChatGPT vorgestellt. Der Sprach-KI-Dienst wird "Bard" heissen und bereits nächste Woche einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sein.

Sundar Pichai, CEO der Google-Mutter Alphabet, erklärt: Bard soll kindgerechte Antworten auf schwierige Fragen liefern können. Auch die Google-Suche wird aufgemotzt und soll künftig komplexere Anfrage selbständig beantworten können. Etwa ob das Erlernen der Gitarre oder des Klaviers schwieriger ist und wie viele Stunden man dafür aufwenden muss. Seit zwei Jahren setzt man bei Google auf KI-Modelle wie Bert und Mum zur Verbesserung der Suche.

Schon gleich in der Vorstellung trat der Textroboter jedoch in ein ordentliches Fettnäpfchen. Ausgerechnet in einem Werbeclip für das Programm gab der Chatbot eine falsche Antwort auf eine Frage zum James-Webb-Weltraumteleskop. Die Alphabet-Aktie sackte deswegen um 8% ab – damit verlor der Mutterkonzern sage und schreibe 100 Milliarden Dollar an Börsenwert.

ChatGPT wird offiziell integriert

Die Antwort von Microsoft auf den Google-Chatbot folgte sogleich: Nach der entsprechenden Ankündigung im Januar hat Microsoft nun das Vorhaben offiziell vorgestellt.

Laut Microsoft soll Bing auch komplexere Aufgaben bewältigen können – wie etwa eine Reise zu planen, wie viel diese kosten würde und ob man sie anpassen könne. Bei Bing kommt eine Weiterentwicklung des Sprachmodells GPT 3.5 zum Einsatz, auf dem ChatGPT basiert. Microsoft investierte mehrere Milliarden Dollar in die Firma OpenAI, welche ChatGPT entwickelt, und bindet die Software der Firma auch in seine Office-Büroprogramme ein.

Auch in China hat man den Kampf um das Internet der Zukunft eröffnet. Der Tech-Konzern Baidu plant Tests im Projekt "Enhanced Representation through Knowledge Integration", kurz: "Ernie Bot" im März abzuschliessen.

In unserem aktuellen Podcast diskutieren und spekulieren wir über den Marathon zwischen Microsoft, Google und Baidu.

Hinsichtlich des Patzers von Bard und den Ankündigungen bezüglich Bing könnte man nun schon ein erstes Fazit ziehen: Es steht 1:0 für Microsoft.