Der Kanton Freiburg revidiert sein Datenschutzgesetz

Der Staatsrat des Kantons Freiburg hat einen Entwurf für die Totalrevision des Datenschutzgesetzes fertiggestellt. Der Gesetzesentwurf lehnt sich an das neue Bundesgesetz und europäische Standards an, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Damit werde das kantonale Recht an die Entwicklungen im Bereich Datenschutz angepasst.