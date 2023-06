Der Kanton Zürich schaut Uber auf die Finger

In Zürich werden die Arbeits- und Anstellungsbedingungen bei Uber unter die Lupe genommen. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) prüft, ob das Tech-Unternehmen die Melde- und Bewilligungspflichten einhält. Zugleich untersucht die Tripartite Kommission – bestehend aus Gewerkschaft, Arbeitgeber und Kanton –, ob das übliche Lohnniveau eingehalten wird. Es geht, laut Eigenangaben von Uber, um rund 2000 Fahrer in Zürich, die täglich Fahrdienste anbieten.

Nach jahrelangem Seilziehen zwischen Uber und den Gewerkschaften steht seit Frühling 2023 fest: In der Schweiz gelten die Fahrer der Plattform als unselbständig. Uber könne weitreichende Weisungen erteilen und über die App kontrollieren. Zudem bestehe ein Unterordnungsverhältnis und die Fahrer würden kaum ein wirtschaftliches Risiko tragen, hielt das Bundesgericht in einem Urteil fest. In Genf, Waadt und Zürich hatten kantonale Vorinstanzen bereits ähnliches entscheiden.

Der Techkonzern hatte bereits prophylaktisch auf das drohende Urteil reagiert. Letzten Herbst kündigte der Chef der Schweizer Ländergesellschaft an: Fahrer sollen entweder über eine Partnerfirma angestellt werden und so auch Sozialleistungen zahlen – oder weiter "unabhängig" fahren. Drei von vier Fahrerinnen und Fahrer wollten lieber selbstständig bleiben, verkündete der Konzern im Mai mit Bezug auf eine eigene Umfrage.

Damit dürfte nach dem Entscheid des Bundesgerichts aber Schluss sein. Auch Anpassungen in der App, "um die Autonomie der Fahrer zu stärken", wie Uber argumentierte, nutzten nichts.

Das Unternehmen muss für Fahrer nun AHV-Beiträge entrichten und die orts- und branchenüblichen Löhne bezahlen. Zudem muss es die Melde- und Bewilligungspflichten einhalten. Wie es damit in Zürich aussieht, wird jetzt vom AWA und der Kommission überprüft. Aufgrund der laufenden Verfahren erteilen die Stellen derzeit keine weiteren Auskünfte.