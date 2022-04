Der nächste Report vermeldet einen Rekord bei Zero-Day-Lücken

2021 sei ein Rekordjahr für Zero-Day-Lücken gewesen, meldete kürzlich Google. Gemäss dessen Project-Zero-Team sind im Jahr 2021 insgesamt 58 Zero-Day-Lücken "in der freien Wildbahn" aufgedeckt und veröffentlicht worden – mehr als doppelt so viele wie im bisherigen Rekordjahr 2015. Auf noch mehr kommt das Cybersecurity-Unternehmen Mandiant in seinem aktuellen Report. 2021 habe man 80 Zero-Day-Lücken identifiziert, die aktiv ausgenutzt wurden.