Der Name FFS verschwindet vom Markt

Ende letzten Jahres gab Bossinfo die Übernahme des 70-köpfigen ERP-Spezialisten Full Speed Systems (FSS) bekannt. Nun teilen die Unternehmen die Integration von FSS in Bossinfo mit.

Ab dem 1. August verschwindet damit der Name FSS vom Markt. Das Unternehmen werde künftig unter dem Namen der Mutterfirma auftreten, heisst es in einer Mitteilung. Die Umfirmierung werde mit einem Umzug der Büroräumlichkeiten an die Bahnhofstrasse in Sursee verbunden.

Mit der Übernahme von FSS habe Bossinfo das Service- und Lösungsportfolio erweitert, so die Mitteilung. Dazu gehören demnach die Oracle-Lösungen Netsuite und JD-Edwards sowie Know-how in den Bereichen Personal- und Lohnwesen, Business Intelligence (BI), Dokumenten Management System (DMS), Kollaborationslösungen und insbesondere auch im Umfeld der ICT- und Cloud-Infrastruktur-Dienstleistungen.