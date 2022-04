Der "Nobelpreis der IT" geht an Jack Dongarra

Die Association for Computing Machinery (ACM) hat Jack Joseph Dongarra den A.M. Turing Award 2021 verliehen. Damit geht die als Informatik-Nobelpreis bezeichnete und mit einer Million US-Dollar dotierte Auszeichnung an einen Forscher, der mit seinen Algorithmen und seiner Software seit mehr als 40 Jahren das High Performance Computing vorangetrieben hat, wie es in einer Mitteilung der ACM heisst.

Der 70-jährige Dongarra ist Professor für Computerwissenschaften an der Universität Tennessee, arbeitet aber auch am Oak Ridge National Laboratory des US-Energieministeriums und der Uni von Manchester. Er habe die Welt des Supercomputings durch seine Beiträge zu effizienten numerischen Algorithmen für lineare Algebra-Operationen, zu Programmiermechanismen für das parallele Rechnen und Tools zur Leistungsbewertung massgeblich mitbestimmt, heisst es in der Mitteilung. Von ihm seien grundlegende Bibliotheken für das High Performance Computing entwickelt worden.

Dass während der letzten fast 40 Jahre das Mooresche Gesetz nicht nur bei der Hardware-Leistung eingehalten wurde, sondern auch bei der "Highperformance Numerical Software", sei zu grossen Teilen den Algorithmen, Optimierungstechniken und der Software von Dongarra zu danken, schreibt die ACM weiter.

Seine Forschungen seien vielfach die Grundlage wichtiger Entdeckungen und Innovationen unter anderem in den Bereichen Big-Data-Analytik, im Gesundheitswesen, in Sachen erneuerbarer Energien oder bei der Wettervorhersage geworden. Zudem hätten seine Arbeiten zu den sprunghaften Fortschritten in der Computerarchitektur beigetragen und Umbrüche auf dem Gebiet der Computergrafik und dem Deep-Learning initiiert.

Laut der Tech-Plattform 'Protocol' erarbeite Dongarra aktuell mit seinem Team an der Uni in Tennessee an Software und Anwendungen für den Betrieb von 3 Exascale-Computern, die das amerikanische Energieministerium bauen lässt. Mit der Superrechenpower sollen beispielsweise Forschungen in Sachen Windenergie, Kernphysik und Waffensicherheit, Erdbebenforschung oder Krebsbehandlung vorangetrieben werden.