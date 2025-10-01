Der Optimismus der Schweizer IT-Branche lässt weiter nach

Der Schweizer ICT-Branchenverband Swico gibt vierteljährlich seinen Swico ICT Index heraus. Er beruht auf einer Umfrage unter Unternehmen der Branche und soll Auskunft über die Geschäftsentwicklung in den Schlüsselbereichen Auftragslage, Beschäftigung, Business Performance und Dynamik geben.

Die Ergebnisse der Befragung werden zu einem Indexwert verarbeitet, der die Stimmung der Branche wiedergeben soll. Laut der neusten Befragung ist der Index auf 102,2 Punkte gefallen, zwei Punkte weniger als vor drei Monaten . Damit liegt der Indexwert nur noch knapp über 100, was Swico als die "Wachstumsschwelle" bezeichnet. Liegt der Index über 100, erwartet die Branche als ganzes gesehen Wachstum, liegt er darunter, wird ein Umsatzrückgang erwartet.

Ein Blick auf den langjährigen Verlauf des Indexwerts zeigt, dass die Branchenstimmung nach einem Hoch Mitte 2021 einigermassen kontinuierlich gesunken ist.

Grafik: Swico

Dies hatte wechselnde Gründe. Aktuell sind es laut dem Verband vor allem die von den US-Zöllen ausgelöste ökonomische Unsicherheit sowie der ausbleibende Nutzen neuer Technologien, insbesondere KI, welche die Stimmung trüben. Der seit Anfang August geltende US-Zollsatz von 39% auf Schweizer Exporte betrifft die hiesige ICT-Branche zwar nicht direkt. Doch die Unsicherheit in der Gesamtwirtschaft führt dazu, dass potenzielle Kunden Investitionen zurückstellen und Aufträge verzögern.

KI verspricht eigentlich grosse Effizienzgewinne, und wäre damit ein Hoffnungsträger der Branche. Doch der breite Produktivitätsschub bleibt bisher aus, wie Swico ausführt. Viele ICT-Anbieter würden noch nach Anwendungen suchen, die sich im eigenen Betrieb bewähren und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken. "Jetzt kommt es darauf an, dass aus dem Potenzial von KI greifbare Lösungen entstehen, die die Branche und ihre Kunden spürbar beflügeln", sagt dazu Jon Fanzun, der CEO von Swico.

Die Segmente

Bei Softwareanbietern, die in der Schweiz vor allem Entwickler von Individualsoftware für Unternehmen sind, herrscht mit einem Indexwert von 104,5 Punkten noch die beste Stimmung. KI treibe die Innovation, erhöhe aber auch den Entwicklungsdruck und schmälere damit die Margen, so Swico.

Im Bereich IT-Services (103,3 Punkte) ist laut der Umfrage die Umsatz- und Auftragslage stabil. Man steht aber unter Druck durch sinkende Margen und internationale Konkurrenz.

Im Bereich Consulting (102,1 Punkte) steigen zwar laut dem Verband die Umsätze, die Auftragslage stagniere aber. Besonders in diesem Bereich wachse der Druck, konkrete KI-Lösungen vorweisen zu können, um Kunden zu überzeugen.

Im Bereich IT-Technology (95,8 Punkte) sieht man die Zukunft dagegen düsterer und erwartet einen Rückgang der Geschäfte. Der Fachkräftemangel und die US-Zölle wirken sich hier am stärksten aus.