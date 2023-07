Der Public-Cloud-Markt wächst um über 20%

Im vergangenen Jahr sind die globalen Ausgaben in Public-Cloud gegenüber dem Jahr 2021 um 22,9% angestiegen. Damit sind gemäss IDC erstmals über 500 Milliarden Dollar Umsatz erzielt worden. Mit einem Anteil von 45% macht SaaS den grössten Anteil am Gesamtumsatz aus. Dahinter folgt IaaS mit einem Anteil von gut 21%.

Noch stärker gewachsen (+28%) sind die "Foundational Cloud Services". Hiermit fasst IDC alles zusammen, das die "digital-first Strategien unterstützt", von Compute über Data Management hin zu Entwickler-Tools und App Frameworks.

Kein Budget-Druck für Public Cloud

Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen des vergangenen Jahres könnte man leicht zu dem Schluss kommen, dass wir uns in einer Phase befinden, in der die Prioritäten der CIOs auf die Einschränkung neuer Ausgaben und die Optimierung der Nutzung bestehender Cloud-Ressourcen ausgerichtet, so Rick Villars, Group Vice President, Worldwide Research bei IDC. Dies sei aber ein falscher Schluss.

Denn die Einführung und Nutzung von KI-Apps – ausgelöst durch generative KI – beginnt gemäss IDC die langfristige Planung in Unternehmen zu dominieren. Die grossen Public-Cloud-Anbieter werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Entsprechend werden auch die Ausgaben in Public-Cloud-Services weiter ansteigen.

Markt konsolidiert sich weiter

Laut IDC konnten die führenden Anbieter von Public-Cloud-Services ihren Marktanteil im vergangenen Jahr weiter steigern. Zusammen haben Microsoft, AWS, Salesforce, Google und Oracle im vergangenen Jahr mehr als 41% des weltweiten Marktes erobert. Ihr Umsatz ist im Vergleich zu 2021 um über 27% angestiegen.

AWS ist gemäss IDC bei den Foundational Services mit einem Marktanteil von etwas über 40% führend, dahinter folgt Microsoft. (21,4%). Die Redmonder führen hingegen den Markt für SaaS-Anwendungen (16,4%) vor Salesforce (8,3%) an.