Der Schweizer Cloud-Markt floriert

Der Schweizer Cloud-Markt klettert rasch in die Höhe, die IT-Ausgaben dafür belaufen sich auf Milliardenbeträge. Dies zeigt eine IDC-Studie im Auftrag von Microsoft. Trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds gebe es durch die Einführung von Cloud-Diensten Wachstumschancen für das Microsoft-Partnerökosystem.

Geldregen im Software-Bereich

Der IT-Markt kann laut IDC zwischen 2021 und 2026 um 6,5% wachsen, und die gesamten IT-Ausgaben in der Schweiz werden sich bis 2026 auf 38 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr belaufen.

Grafik: IDC-Studie

Dabei verzeichnet der Softwaremarkt mit 10% das grösste jährliche Wachstum. Grund dafür sei, dass die Kunden in der Schweiz insbesondere softwarebasierte Lösungen in ihren Technologiestacks und Strategien priorisieren würden.

Laut Microsoft stellen viele Schweizer Partner ihre Geschäftsmodelle um, um Software und Services auf der Microsoft Cloud basierend zu entwickeln.

Rasches Cloud-Wachstum

Auch die Ausgaben in Public-Cloud-Services steigen weiter an: Der Cloud-Markt in der Schweiz wird sich zwischen 2022 und 2026 mehr als verdoppeln. SaaS bleibt die grösste Kategorie an Cloud-Services (56% des Cloud-Marktes bis 2026), während PaaS das schnellste Wachstum verzeichnet.

Grafik: IDC-Studie

"Wir erkennen eine erhebliche Zugkraft im Cloud-Markt in der Schweiz, und die Partner müssen ihre Cloud-Expertise vertiefen", sagt Samuel Zürcher, leitender Experte und Partner bei Experts Inside. "Die Kunden wissen, dass sie mehrere Partner für die Einbindung in die Cloud haben, da sie nicht mehr an den Partner gebunden sind, der ihre Server in einem Rechenzentrum hostet."