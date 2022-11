Der Schweizer Softwarebranche geht es blendend, aber …

Die Softwareindustrie in der Schweiz kehrt zu den Wachstumsraten von vor der Covid-19-Pandemie zurück. Für die Jahre 2022 und 2023 wird von einem branchenweiten Umsatzwachstum von über 6% ausgegangen. Diese Prognosen gehen aus der jüngsten Swiss Software Industry Survey (SSIS) des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität Bern hervor. Im Mittelpunkt der Studie standen dieses Jahr aber auch die Auswirkungen des Fachkräftemangels auf die Branche sowie mögliche Strategien für dessen Bewältigung.

So würde mit dem Umsatzwachstum auch der Bedarf an Mitarbeitenden immer weiter zunehmen, schreiben die Autoren wenig überraschend. Erwartet wird in Zukunft eine Zunahme der Mitarbeitenden von 5,7%, was rund 3,6 Prozentpunkten mehr entspricht als noch im Vorjahr . Entsprechend soll der Fachkräftemangel in Zukunft zunehmen und es seien entsprechend neue Ansätze gefordert, sagte Jens Dibbern von der Uni Bern anlässlich der Präsentation der Arbeit in Bern.