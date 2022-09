Deutsche Telekom wird T-Systems nicht los

Der Bericht beruft sich auf nicht näher genannte Quellen aus Konzern- und Finanzkreisen. Der Konzern selbst habe sich nicht konkret geäussert. Ein Sprecher habe lediglich darauf verwiesen, dass das Marktumfeld dynamisch sei und das Management "Optionen für weiteres Wachstum fortlaufend und unternehmerisch im Blick" habe.

Berichte zum Verkauf von T-Systems sind schon länger in Umlauf. So hatten im November letzten Jahres das 'Manager Magazin' und das 'Handelsblatt' in Deutschland darauf hingewiesen, dass die Deutsche Telekom Wege zur Finanzierung des FTTH-Ausbaus finden müsse und dazu verschiedene Szenarien diskutiere. Unter anderem spiele die Konzernspitze auch eine Abspaltung und Neuaufstellung oder den Verkauf von T-Systems durch, hiess es damals. Die Pläne würden unter den Codenamen "Falcon" und "Eagle" ausgearbeitet, und als potenzielle Käufer waren in der Presse Accenture und Capgemini genannt worden.