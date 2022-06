Deutscher Security-Anbieter Xnetsolutions nimmt Schweizer Markt ins Visier

Das deutsche Unternehmen Xnetsolutions, ein Anbieter von UTM-Firewalls, E-Mail-Archivierung und E-Mail-Verschlüsselungslösungen, nimmt verstärkt den Schweizer Markt ins Visier. Zwar habe man schon seit Jahren auch Kunden hierzulande beliefert, aber nun soll ein hiesiger indirekter Vertriebskanal aufgebaut werden. Damit beauftragt wurde der Thurgauer IT-Consultant Indpend unter der Leitung von Chris Kuehni, wie Xnetsolutions mitteilt. Gesucht würden qualifizierte, lokale IT-Systemintegratoren, welche die Unternehmen mit dem notwendigen technischen Background professionell vor Ort beraten können.

Die Zielkundschaft des Unternehmens sind vor allem KMU mit bis zu 250 Mitarbeitenden. Diese will das in Herrenberg, in der Nähe von Stuttgart, ansässige Unternehmen mit einem möglichst kompletten Angebot überzeugen. Ausserdem vernetze man sich auch mit anderen deutschen Security-Herstellern, um die "Schlagkraft" des eigenen Portfolios zu erhöhen.

Nach so einem deutschen und eben nicht-amerikanischen Angebot gebe es auch in der Schweiz eine Nachfrage, glaubt Günther Wirrer, der Geschäftsführer des Unternehmens. Speziell das Firewall-Umfeld werde derzeit zwar durch amerikanische Produkte dominiert, schreibt er uns. Viele, vor allem jüngere IT-Spezialisten, würden jedoch immer häufiger nach Produkten europäischer Hersteller suchen.