Deutsches Unternehmen übernimmt Baarer Miracle Mill

Das deutsche Investmentunternehmen Nord Holding hat den Schweizer Cloud-Dienstleister Miracle Mill übernommen, wie die Holding mitteilt. Miracle Mill wird in die Public Cloud Group (PCG) eingegliedert. Diese wurde im vergangenen Jahr vom Investmentunternehmen gegründet. Das rund hundertköpfige Baarer Unternehmen soll das Service-Angebot der Gruppe im strategisch wichtigen Bereich der Cloud-nativen Applikations- und Softwareentwicklung erweitern, schreibt die Nord Holding. Mit Teams an zusätzlichen Standorten in Nordmazedonien und Bulgarien bilde Miracle Mill nun den "Development-Hub" der PCG.

Ausserdem trete die PCG durch die Übernahme neu in den Schweizer sowie in den schwedischen Markt ein. Miracle Mill ist zertifizierter AWS- und Microsoft-Partner und entwickelt und verwaltet Anwendungen, die in Public Clouds laufen.

Finanzielle Details zum Deal wurden nicht genannt. Der Mitgründer und CEO Andreas Öhrvall sowie COO Marija Anastasovska würden in Zukunft in leitenden Positionen bei der PCG arbeiten, so die Nord Holding. Stefan Perdal, ein weiterer Mitgründer, verlasse dagegen im Zuge der Transaktion Miracle Mill.

Das Investmentunternehmen hat ehrgeizige Pläne für sein Cloud-Unternehmen. Im Bereich der Cloud-nativen Softwareentwicklung soll die Zahl der Mitarbeitenden in den nächsten Jahren von aktuell 100 (nach der Übernahme von Miracle Mill) auf über 200 Mitarbeitende erhöht werden. Insgesamt soll die PCG auf 500 Mitarbeitende anwachsen.