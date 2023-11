Deutschland will 1,6 Milliarden Euro in KI-Entwicklung investieren

Die deutsche Bundes­forschungs­ministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat erklärt, dass die deutsche Regierung in der laufenden Legislaturperiode, also bis Herbst 2025, 1,6 Milliarden in die Förderung der Forschung und Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz investieren will. Dies sagte sie anlässlich der Präsentation des Aktionsplans Künstliche Intelligenz (PDF) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Zu den Kernzielen gehöre der Ausbau der Infrastruktur und Rechner­kapazitäten für KI-Systeme. Laut Stark-Watzinger soll insbesondere der Zugang zu Trainingsdaten verbessert werden. Davon würden nicht nur grosse Firmen, sondern auch kleinere Unternehmen und Startups profitieren.

Zudem soll die Forschung und Entwicklung in Deutschland durch gezielte Förderung ausgebaut werden. Bei der Zahl wissenschaftlicher Publikationen gehöre Deutschland bereits zur Weltspitze, so die Ministerin. Weitere Investitionen in diesem Bereich seien daher unabdingbar für die Weiterentwicklung.