Die Acht-Augen-Arbeitsplätze…

Hier, im Kommandoraum der SBB-Betriebszentrale Olten, haben die „Lotsen der Schiene“ jeden Tag 8.400 Personenzüge und 1.850 Güterzüge im Blick – zwischen dem Mittelland und den Städten Basel, Bern, Luzern und Oltens sowie im Zulauf der beiden NEAT-Achsen Gotthard und Lötschberg. Und jedes Jahr kommen weitere Züge hinzu.

Die jeweils acht „EIZO Augen“ zeigen zudem in der Summe aller Arbeitsplätze ein 750 km umfassendes Bahnnetz mit 188 Bahnhöfen, 2.850 Weichen und 3.050 Signalen an. Kurzum: Dank der High-End-Monitore von EIZO haben die SBB-Zugverkehrsprofis alles unter Kontrolle.

Weltweit schmalster Gehäuserahmen für Multi-Monitoreninstallation

Jeder und jede Mitarbeitende hat über seine acht EIZO FlexScan EV2456 Monitore den Überblick über aktuell ankommende, abfahrende und durchfahrende Züge; angezeigt werden auch Informationen für die Reisenden.

Auf den ersten Blick sehen die Strukturen auf den Monitoren wie „Strickmuster“ aus. Doch die Zugverkehrsprofis wissen genau, was sie da sehen und was zu tun ist. Vieles am Zugverkehr läuft automatisch ab. Kommt es aber mal zu Abweichungen oder einer Störung, ist volle Konzentration gefragt; jetzt greifen die Zugverkehrsprofis manuell ein. Der weltweit schmalste Gehäuserahmen für die Multi-Monitoreninstallation erleichtert den schnellen Blickwechsel von einem Monitor zum nächsten.











Keine Kompromisse in der Qualität

In Sachen Arbeitsqualität für die Mitarbeitenden macht die SBB keine Kompromisse. Ergonomische Features stehen neben der Zuverlässigkeit und der Bildqualität an oberster Stelle.Dank der in der Höhe verstellbaren Arbeitstische und darüber hinaus auch die höhenverstellbaren Monitore, können die Zugverkehrsprofis Ihren Arbeitsplatz perfekt auf ihre Bedürfnisse anpassen und an jedem der 100 operativen Arbeitsplätze arbeiten.Der eingebaute Auto-EcoView-Sensor misst die Veränderung im Umgebungslicht und optimiert den Bildschirm automatisch auf die idealen Helligkeitswerte. Diese Funktionen schätzen die Zugverkehrsprofis sehr, da auch in hektischen Situationen müde Augen und ein verspannter Nacken kein Thema mehr sind. In der Bildqualität bieten die acht „EIZO Augen“ eine realistische Farbwiedergabe und sind jederzeit flimmerfrei.

Eine nachhaltige Investition, die sich lohnt

Aufgrund stetiger Forschung, Weiterentwicklung und präziser Qualitätskontrollen kann EIZO auf Monitore eine 5-Jahres-Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service bieten.Das ist möglich dank hoher Qualität und niedriger Ausfallrate. Für die SBB bedeutet das zweifelsfrei eine Investition in die Sicherheit.

Erfahren Sie, wie sich die SBB-Betriebszentrale Olten kompromisslos auf die Zuverlässigkeit ihrer EIZO Monitore verlassen kann.

SBB-Betriebszentrale Mitte

Von der Betriebszentrale Mitte aus wird ab 2016 der Bahnverkehr des Mittellandes, der Nordwest- und der Zentralschweiz gesteuert. Das Gebäude ist ein Prototyp. Zentral ist der Kommandoraum, der auf die komplexe Betriebs- und Haustechnik aufgedockt ist. Daran schliessen weitere Verwaltungs- und Personalräume an.

Die architektonische Ausformung betont die unterschiedlichen Funktionen des Gebäudes. Der viergeschossige Sockel ist markant vertikal gegliedert. Das Obergeschoss hebt sich durch seine Transparenz deutlich davon ab.