Die aktuellen ICT-Arbeitslosenzahlen in den Branchen

15. September 2025 um 13:13
  • people & jobs
  • ARbeitsmarkt
  • Seco
Abo
image
Foto: Marwan Ahmed / Unsplash

Im August ist die Zahl der arbeitslosen ICT-Fachkräfte erneut gestiegen. Wie sich diese nach Branchen und Berufen aufschlüsseln.

Rund 6100 Personen waren schweizweit im August im Sektor Information und Kommunikation als arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von 2,1% gegenüber dem Vormonat. Im Unterbereich Informatik fiel der Anstieg mit 1,3% etwas schwächer aus. Hier waren knapp 4000 Personen als arbeitslos gemeldet. Im Jahresvergleich sind das 19,2% mehr als im August 2024.
