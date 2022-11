Die All for One Group wächst kräftig

Der deutsche IT-Berater und SAP-Spezialist All for One Group hat sein vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021/2022, das bis Ende September dauerte, publiziert. Demnach konnte das Unternehmen den Umsatz um über 20% auf 452,7 Millionen Euro steigern. Das Umsatzwachstum sei durch die Integration von Zukäufen begünstigt worden, schreibt das Unternehmen. Das organische Wachstum habe sich auf 7% belaufen.

In einer Mitteilung betont All for One das Plus von 19% bei den wiederkehrenden Umsätzen sowie ein deutliches Wachstum bei den Einnahmen für Software-Support.

Der Gewinn auf Stufe EBIT ging im Jahresvergleich hingegen um 15% auf 17,6 Millionen Euro zurück. Nach einem robusten ersten Halbjahr sei das 3. Quartal aufgrund von erhöhten pandemiebedingten Personalausfällen, Projektverschiebungen sowie inflationsbedingten Preiserhöhungen schwieriger verlaufen. Auch hätten die Kosten der Integration der übernommenen Unternehmen das Ergebnis belastet, führt All for One aus. Die eingeleiteten Massnahmen würden aber Wirkung zeigen und der EBIT habe sich auf das 4. Quartal stabilisiert, schreibt der IT-Berater.

In der Schweiz ist das Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitenden präsent, die von den zwei übernommenen Firmen ASC Group und Process Partners stammen. Diese wurden per 1. Oktober 2022 zusammengelegt und treten seither als All for One Switzerland auf dem Markt auf.

Wie das Unternehmen schreibt, wolle man das Portfolio laufend erweitern. Mit der Umsetzung der "Strategieoffensive 2022" habe man daneben ein breites Fundament an Beratungsleistungen geschaffen und entsprechend die Kundenbasis erweitert. Im kommenden Geschäftsjahr gelte es, die 2018/19 gestartete, aber durch die Pandemie verzögerte Offensive abzuschliessen.