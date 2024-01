Die andere Sicht: Kleingedrucktes im SaaS-Vertrag

In IT-Verträgen kann Kleingedrucktes eine grosse Wirkung haben. Insbesondere, wenn es darum geht, Nutzungsrechte eines SaaS-Tools zu verwalten. Wer diese Rechte in Verträgen regeln will, sollte vier zentrale Punkte beachten.

1. Für welche Zwecke darf ein Tool genutzt werden?

Ob ein Tool nur für seine eigenen (internen) Zwecke genutzt wird, oder es auch Kundinnen und Kunden zur Nutzung angeboten werden darf (zum Beispiel als Teil einer Gesamtlösung), macht einen grossen Unterschied.

Tipp: Achten Sie darauf, wie der Nutzungszweck im Vertrag beschrieben wird. Als Anbieter sollte dieser mindestens generisch auf die bestimmungsgemässe Nutzung eingeschränkt werden. Kunden müssen sicherstellen, dass alle beabsichtigten Nutzungszwecke abgedeckt sind.

2. Wer darf ein Tool nutzen?

Wer Partei eines IT-Vertrags ist, ergibt sich meist eindeutig aus dem Vertrag selbst. Vielfach werden Tools aber auch innerhalb einer Unternehmensgruppe genutzt oder auch von Freelancern, die im Auftrag arbeiten.

Tipp: Definieren Sie den Nutzerkreis separat von der Vertragspartei. Als Anbieter sollte der Kreis der Nutzer zumindest abschätzbar sein. Als Kunde sollte der Kreis so breit sein, dass alle beabsichtigten Geschäftsprozesse damit abgedeckt werden können.

3. Was, wenn sich der Nutzerkreis ändert?

Über die Zeit kann sich der Nutzerkreis ändern, was idealerweise im Vertrag berücksichtigt wird. Häufig sind es drei Spezialfälle, die im Nachhinein Kopfzerbrechen bereiten:

"Asset Deal": Wenn Sie Ihr Unternehmen strategisch neu ausrichten, wollen Sie allenfalls gewisse Geschäftsbereiche verkaufen. Dies wird oft in einem "Asset Deal" gemacht, indem Vermögenswerte auf eine Käuferin übertragen werden. Will man sich als Kunde oder Anbieter diese Flexibilität einräumen, sollte ein Recht ausbedungen werden, den Vertrag ohne Zustimmung der Gegenpartei auf einen Dritten zu übertragen.

"Neue Gruppengesellschaften": Stossen neue Unternehmen zur Unternehmensgruppe des Kunden dazu, ist zu regeln, ob diese automatisch auch zur Nutzung des Tools berechtigt sind und zu welchen (finanziellen) Konditionen dies geschehen soll.

"Gruppengesellschaften fallen weg": Wird ein Unternehmen aus der Unternehmensgruppe des Kunden gelöst, geschieht dies auf einen bestimmten Stichtag. Nach diesem Stichtag ist es nicht mehr Teil der Gruppe und verliert grundsätzlich das Nutzungsrecht. Ist ein Tool zentral für ein Unternehmen, sollte eine Karenzfrist ausbedungen werden, sodass das Tool zumindest für eine gewisse Zeit nach dem Verkauf weiter genutzt werden kann.

Tipp: Definieren Sie im Vertrag, wie sich der Nutzerkreis über die Vertragslaufzeit verändern darf und berücksichtigen Sie das in der Gebührenstruktur.

4. Wer zahlt?

Wenn der Kreis der Nutzenden mit der Vertragspartei nicht übereinstimmt (vgl. Punkt 2), so ist zu regeln, wer die Nutzungsgebühr bezahlen muss.

Tipp: Bezahlt das als Partei aufgeführte Unternehmen die Nutzungsgebühr für eine ganze Gruppe, so gilt es, eine gruppeninterne Abgrenzung vorzunehmen, die insbesondere im internationalen Kontext auch steuerrechtliche Konsequenzen hat. Bezahlt jedes begünstigte Unternehmen selber, so ist aus Sicht des Anbieters darauf zu achten, die Forderungen sowohl gegenüber den Gruppengesellschaften als auch vom Vertragspartner eingebracht werden können. Das erleichtert die Durchsetzung von Forderungen bei Zahlungsausfällen.