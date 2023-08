Die Baloise Bank wechselt ihre Onlinebanking-Plattform

Die Baloise Bank ersetzt ihr bestehendes Online-Banking von Crealogix durch ein Angebot von Ti&m. Die Ablösung der bisherigen Plattform ist Teil der Modernisierungs- und Digitalisierungsstrategie der Bank. Mit der neuen Partnerschaft investiere die Bank "in eine zukunftssichere und innovative Lösung", schreibt der IT-Dienstleister. So erlaubt die neue Plattform einen modularen Aufbau und eine offene Architektur, die wiederum eine einfachere Integration von Drittparteien ermöglichen soll.

Die Baloise Bank habe so volle Handlungs- und Entscheidungsfreiheit, um ein eigenes technologisches Ökosystem aufzubauen, heisst es in einer Medienmitteilung von Ti&m. Damit sollen in Zukunft auch andere Leistungen aus der Baloise Gruppe, wie Dienstleistungen und Produkte aus dem Versicherungsarm des Unternehmens in die Banking-Plattform integriert und für Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellt werden.

Die Banking-Plattform sei technologisch unabhängig und biete die nötige Flexibilität, um Digitalisierungsprojekte und Erweiterungen schnell auszurollen und die Entwicklung von Applikationen voranzutreiben. Das neue Mobile- und Online-Banking der Baloise Bank soll dann im Verlauf des nächsten Jahres releast werden.