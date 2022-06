Die Einsatzzentrale hat den Überblick - jederzeit

In der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich laufen alle Notrufe über die Telefonnummern 117 und 112 zusammen. Hier werden sie entgegengenommen und über Funk an die Streifenwagen oder andere Einsatzmittel weitergeleitet. Im Jahr werden die Notrufnummern rund 170'000 Mal gewählt. Das führt pro Tag zu rund 180 Einsätzen – an Spitzentagen über 200. Die Einsätze umfassen die gesamte polizeiliche Tätigkeit: von Streitereien, Schlägereien, Fahrzeugkollisionen, Einbrüchen, Raubüberfällen bis hin zu Todesfällen und Tötungsdelikten.

