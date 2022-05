Die Fachhochschule OST sucht neue Leitung fürs IT-Departement

Einer Stellenausschreibung ist zu entnehmen, dass die Ostschweizer Fachhochschule (OST) eine führungsstarke und kommunikative Persönlichkeit für das Departement Informatik sucht. Wie die OST auf Anfrage bestätigt, hat sich der aktuelle Stelleninhaber Luc Bläser entschieden, "mit Anfang 40 nochmals eine rein technische Herausforderung in einem Team hochspezialisierter Expertinnen und Experten im Bereich 'Programming Language Runtime System Engineering' bei der Dfinity Foundation anzunehmen". Die in Zürich und den USA ansässige Stiftung arbeitet an einem dezentral aufgebauten "Internet-" oder "Welt-Computer".

Bläser ist seit 2011 Professor für Informatik. Er lehrte zunächst an der Hochschule für Technik Rapperswil und amtet seit 2020 als Leiter des IT-Departements der OST, dem Zusammenschluss der Fachhochschule St. Gallen, Rapperswil und Buchs.

Nun wird sein Nachfolger gesucht und die Departementsleitung Informatik im Rahmen des aktuell laufenden Bewerbungsprozesses neu besetzt, teilt die OST mit.

Laut Stelleinserat wird der oder die künftige IT-Chef respektive Chefin in dieser Funktion Mitglied der Hochschulleitung. Das Departement selbst betreibe anwendungsorientierte Forschung und trage mit seinen Impulsen massgeblich zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung der Region bei. Neben den Bachelor- und Masterstudiengänge biete es auch Weiterbildungen für Fach- und Führungskräfte an den drei Standorten der OST an.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit beruflichen und wissenschaftlichen Erfahrungen in der Forschung und als Führungskraft innerhalb einer Expertenorganisation. Wer einen IT-Hochschulabschluss mitbringt, die Hochschullandschaft Schweiz gut kennt und meint, die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes wie das Praxisumfeld des Departements zu verstehen, sollte sich bewerben. Ausserdem werden "exzellente konzeptionelle und organisatorische Fähigkeiten und sehr gute Sprachkompetenzen in Deutsch und Englisch" erwartet.