Die Gewinner der nationalen Informatik-Olympiade

Die Medaillen für die diesjährige Schweizer Informatik-Olympiade wurden vergeben. Insgesamt 14 motivierte Gymnasiastinnen und Gymnasiasten programmierten am nationalen Finale um die Wette. Die besten 4 wurden mit einer Goldmedaille ausgezeichnet und werden die Schweiz an der internationalen Veranstaltung in Indonesien vertreten. Dazu gehören Josia John von der Kantonsschule im Lee in Winterthur, Lukas Münzel vom Gymnasium Bäumlihof in Basel, Linus Lüchinger von der Kantonsschule am Burggraben in St. Gallen und Elias Bauer vom Kollegium St. Fidelis in Stans.

Über 200 Jugendliche hatten an der ersten Runde der Informatik-Olympiade im Herbst teilgenommen. Die Besten schafften es bis ins Finale, das im Mai in Zürich und Bern stattfand. An 2 Tagen wurde dabei jeweils 5 Stunden um die Wette programmiert.

Bei der Informatik-Olympiade gehe es in erster Linie darum, "kreative und effiziente Algorithmen zu entwickeln, mit denen sich knifflige Probleme lösen lassen", schreiben die Veranstalter. Beispielsweise mussten die Teilnehmenden in einer Aufgabe einen Algorithmus für einen Evakuierungsplan bei Überschwemmungen in Indonesien finden.

Auf die 4 Gewinner wartet nun eine Reise nach Indonesien, wo im August das internationale Finale stattfindet. Zudem werden auch 3 der Gewinner zusammen mit der Silber-Gewinnerin Jasmin Studer an der Zentraleuropäischen Informatik-Olympiade teilnehmen, die im Juli in Kroatien stattfindet.